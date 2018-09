Группа "Black Eyed Peas" представила первый за 10 лет официальный сингл (Видео)

Группа "Black Eyed Peas" анонсировала новый альбом, "Masters of the Sun", который появится в продаже уже 12 октября, и в преддверии старта продаж порадовала фанатов первым за 10 лет официальным синглом. Плохая же новость заключается в том, что Ферги к коллаборации со своей теперь уже бывшей группой не вернулась. Сингл под названием "BIG LOVE" написан в несколько отличном от привычного "олдскульным" поклонникам Black Eyed Peas стиля и затрагивает, как это сейчас достаточно модно, серию остро социальных и политических тем – жестокость полиции, стрельба в американских школах, расовая дискриминация, проблема иммигрантов и так далее. Вполне логично, что и всю прибыль от продаж сингла Black Eyed Peas собираются отправить на финансирование общественного движения March For Our Lives, призывающего ужесточить контроль за оборотом оружия в США.