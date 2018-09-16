Звезда украинского сериала "Школа" выпустила новый клип (Видео)

Украинская певица и актриса, представительница Украины на Детском Евровидении 2015, суперфиналистка второго сезона "Голос. Дiти" и восьмого сезона "Голос страны", а также актриса сериала "Школа" Анна Тринчер представила новую песню под названием "Love story". Соответствующее видео певица выложила на своей YouTube-канале. Слова и музыку написал Дмитрий Сысоев. "Привет, друзья! Наконец-то я готова вам представить новую работу! Ваша поддержка очень важна для меня, по этому обязательно ставь лайк и прокоментируй", - добавила Анна в подписи к видео.