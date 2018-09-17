Культура, Музыка https://telegraf.com.ua/kultura/muzyika/4499626-novyiy-albom-pola-makkartni-vozglavil-billboard.html
Новый альбом Пола Маккартни возглавил Billboard
Новости культуры: Альбом Пола Маккартни "Egypt Station" впервые за 36 лет возглавил чарт Billboard.
Новый альбом бывшего участника The Beatles Пола Маккартни Egypt Station возглавил чарт журнала Billboard – официальный хит-парад США. Как сообщается на сайте издания, исполнителю удалось добиться такого результата впервые за 36 лет.
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Новая пластинка Маккартни за неделю после выпуска была продана тиражом 153 тысячи экземпляров. В прошлый раз альбом Маккартни, Tug of War, возглавлял чарт Billboard в 1982 году. В общей сложности, это восьмое подобное достижение исполнителя за всю карьеру.
В Великобритании новый альбом Маккартни занял третье место музыкального чарта. Последний раз музыкант возглавлял британский хит-парад в 1989 году с пластинкой Flowers in the Dirt.
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