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Новый альбом Пола Маккартни возглавил Billboard

Пол Маккартни
13:47 Сегодня Телеграф
zn.ua

Новости культуры: Альбом Пола Маккартни "Egypt Station" впервые за 36 лет возглавил чарт Billboard.

Новый альбом бывшего участника The Beatles Пола Маккартни Egypt Station возглавил чарт журнала Billboard – официальный хит-парад США. Как сообщается на сайте издания, исполнителю удалось добиться такого результата впервые за 36 лет.

Пол Маккартни даст концерт в прямом эфире на YouTube 

Новая пластинка Маккартни за неделю после выпуска была продана тиражом 153 тысячи экземпляров. В прошлый раз альбом Маккартни, Tug of War, возглавлял чарт Billboard в 1982 году. В общей сложности, это восьмое подобное достижение исполнителя за всю карьеру.

В Великобритании новый альбом Маккартни занял третье место музыкального чарта. Последний раз музыкант возглавлял британский хит-парад в 1989 году с пластинкой Flowers in the Dirt.

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Новости культуры, Billboard, Egypt Station, британский музыкант, Новый альбом, Пол Маккартни, Хит-парад.
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