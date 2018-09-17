Новый альбом Пола Маккартни возглавил Billboard

Новый альбом бывшего участника The Beatles Пола Маккартни Egypt Station возглавил чарт журнала Billboard – официальный хит-парад США. Как сообщается на сайте издания, исполнителю удалось добиться такого результата впервые за 36 лет.

Новая пластинка Маккартни за неделю после выпуска была продана тиражом 153 тысячи экземпляров. В прошлый раз альбом Маккартни, Tug of War, возглавлял чарт Billboard в 1982 году. В общей сложности, это восьмое подобное достижение исполнителя за всю карьеру.

В Великобритании новый альбом Маккартни занял третье место музыкального чарта. Последний раз музыкант возглавлял британский хит-парад в 1989 году с пластинкой Flowers in the Dirt.