"Сумне море": белорусы Naviband выпустили песню на украинском языке (Видео)

Впервые украинская публика увидела ребят из коллектива Naviband на Евровидении. Артем Лукьяненко и Ксения Жук своей искренностью и душевной подачей музыкального материала буквально сразу стали любимцами. Очевидно, взаимные теплые чувства группа испытывает и к украинским поклонникам, так как они решили порадовать всех песней на украинском языке. Осенью Naviband в рамках европейского акустического тура презентуют песню "Сумне Море" и в пяти городах Украины. А сейчас мы предлагаем оценить премьеру клипа "Сумне море".