Лана Дель Рей презентовала поклонникам новый клип (Видео)

Помимо того, Лана Дель Рей анонсировала выход нового альбома и даже уже раскрыла название будущего проекта. Новый трек знаменитости как раз войдет в этот альбом с неприличным названием "Norman F**king Rockwell", релиз которого запланирован на 2019 год. О новом альбоме Лана говорит так: "Когда я работала с Джеком, то была в более светлом настроении, потому что он очень забавный. Заглавный трек называется "Norman F**king Rockwell". Он рассказывает о гениальном художнике, который считает себя дерьмом. Он знает об этом и все время об этом говорит". Джек Антонофф, работающий над последними альбомами Тейлор Свифт и Лорд, выступил продюсером композиции "Venice B*tch". Режиссером видеоработы на трек стала Чак Грант, которая является сестрой певицы.