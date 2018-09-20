Певица Аврил Лавин впервые за три года выпустила новую песню (Видео)

Певица Аврил Лавин выпустила первую за три года песню, которая получила название "Head Above Water". Песня доступна для прослушивания на канале исполнительницы на YouTube. Песня сопровождается поэтическим видеорядом, который был создан режиссером Джоан Бест. Припев песни оформлен в виде молитвы, в которой певица просит не дать ей утонуть. В подписи к видео размещена ссылка на фонд по борьбе с болезнью Лайма, который был основан Лавин. В 2015 году певица призналась, что у нее была диагностирована эта болезнь, позже она рассказала, что уже пошла на поправку.