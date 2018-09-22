Настю Каменских обвинили в плагиате

Известная украинская исполнительница Настя Каменских на днях презентовала новое взрывное лирик-видео на песню Peligroso. Композиция многим поклонникам звезды очень понравилась, однако не обошлось без досадного нюанса, на который обратила внимание слушательница под ником Evi В.

"Песня очень классная, но есть одно большое но, если вы слушаете испанскую музыку, вы сразу это заметили. Песня ну очень похожа на песню Alvaro Soler – La Cintura. А также известный ремикс этой песни Alvaro Soler – La Cintura [Remix] ft. Flo Rida, TINI. Ну очень похоже и это трудно не заметить", – написала девушка в комментариях под видео Насти Каменских в YouTube.

Другие юзеры согласились с этим: "Согласна. Конечно Насте идет такие песни, но обидно, что песня очень похожа на другую", "Да, точно! Припев сомневаюсь, но вот куплет слизан", "Действительно, содрали очень похоже, только видно, что там парень испанец, а здесь акцент слышно".