"Х-фактор" 9 сезон 4 выпуск: как прошел четвертый кастинг во Львове (Видео)

В субботу, 22 сентября в эфире телеканала СТБ показали четвертый кастинг участников популярнейшего вокального шоу "X-фактор", 9 сезон. На этот раз судей покорял родной город ведущего шоу культурная столица Украины - город Львов.

Кстати, судейские кресла снова заняли Андрей Данилко, Настя Каменских, Дмитрий Шуров и Олег Винник. А также в шоу появился новый музыкальный продюсер – Вадим Лисица, известный сотрудничеством с такими артистами как ALYOSHA, LOBODA, группой "Время и Стекло" и Mozgi Production.

Среди претендентов на попадание в следующий этап были участники национальных отборов на Евровидение, уже известная украинская группа "Моторолла, соседка победителя предыдущего сезона и другие, но лишь некоторые смогли пройти дальше.

Евгенией Даценко почти всю жизнь работает дежурным на железнодорожном разъезде, но всегда мечтала о сцене. Для кастинга она выбрала песню, под которую будет танцевать даже Андрей Данилко. Исполнение понравилось не всем судьям, и женщина не смогла пройти в тренировочный лагер.

Следующей на сцене выступила 17-летняя кримчанка Оксана Ивасив Девушка исполнила песню группы Океан Ельзи - "Обійми". Судьи единогласно одобрили участие Оксаны в проекте.

Музыканты из группы "Joryj Kloc" решили спеть украинскую народную песню. Кстати, ребята отыграли почти на всех свадьбах Закарпатья, так еще и умудрились на одной из них установить своеобразный рекорд! Музыканты получили три судейских "да" и прошли на следующий этап.

Следующий участник Szymon Grzybacz приехал из Кракова. Для своего выступления в Украине он выбрал песню "Wicked Game" американца Сhris Іsaak.

Выступление следущего участника довело Настю Каменских до слез. Юрий Селин исполнил песню для любимой жены, которую не видел уже почти 10 лет.

Дуэт McDovbush & NATALKA POLTAVKA на кастинге во Львове исполнили украинскую кавер-версию известного хита Насти Каменских и Потапа. Ребятам удалось пройти в тренировочный лагер.

Ирина Шийко ради музыки девушка полностью изменила свою жизнь. На кастинге она исполнила песню Sam Smith - "Writing’s On The Wall" и прошла в следующий тур.

Сварщик Дмитрий Моторев исполнил песню Аretha Franklin – "Think" и смог пройти в тренировочный лагер.

Уже известная украинская группа Моторролла тоже решила попробовать свои силы в шоу "Х-фактор". Парни выступили с авторским хитом "8-й колір". Исполнение очень понравилось судьям и они отправили группу в следующий тур.

Финалистка отбора на Евровидение от Беларуси Александра Ткач спела "Love On The Brain" певицы Rihanna. Участница немного поссорилась с Олегом Винником, но это ей не помешало пройти в тренировочный лагер.

Следующего участника зрители хорошо знают, как героя 6 сезона шоу "Хата на тата". Гоби Крафчик решил, что сможет стать победителем 9 сезона. Кстати, мужчине уже удалось пройти в тренировочный лагер.

Наталья Дахнова приехала из Черниговской области. Ей удалось покорить публику, но судьи не позволили ей пройти дальше.

Дальше на сцене появилась закарпатская рок-группа "Peaks of Kings". Кстати ребята брали участие в отборе на Евровидение в 2016 году. Парни подготовили авторскую песню Secret of Love!

Победитель прошлого сезона шоу Миша Панчишин на четвертый кастинг привел свою соседку, в которую был влюблен с раннего детства - Ирину Вадюн. Девушке удалось пройти в тренировочный лагер.

Вечные хиты продолжают покорять шоу! На этот раз песню Белые розы вы услышите в исполнении Романа Шпита! Судьи посчитали, что парню не нужен Х-фактор.

Завершит своим выступлением кастинг во Львове шоу Х-фактор Петр Герасимов. Сегодня он посвятит песню "Соколята" своему больному отцу. Голос и искренность Петра Герасимова заставили судей нашего шоу аплодировать ему стоя, а весь зал – рыдать!

Стоит отметить, что в этом сезоне победитель шоу вместо 1 миллиона гривен в денежном эквиваленте получает профессиональную поддержку от канала на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио.