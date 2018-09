"Х-фактор" 9 сезон 3 выпуск: как прошел третий кастинг в Мариуполе (Видео)

В субботу, 15 сентября в эфире телеканала СТБ показали третий кастинг участников популярнейшего вокального шоу "X-фактор", 9 сезон. На этот раз судей покорял родной город ведущего шоу Андрея Беднякова - Мариуполь.

Кстати, судейские кресла снова заняли Андрей Данилко, Настя Каменских, Дмитрий Шуров и Олег Винник. А также в шоу появился новый музыкальный продюсер – Вадим Лисица, известный сотрудничеством с такими артистами как ALYOSHA, LOBODA, группой "Время и Стекло" и Mozgi Production.

Среди претендентов на попадание в следующий этап были солистка военного оркестра, финалистка шоу "Шанс", циркач, и много других, но лишь некоторые смогли пройти дальше.



Первой на сцену в Мариуполе вышла группа Hight Score. Ребята исполнили песню "What Is Love". Парням удалось пройти дальше.

Следующей на сцене шоу появилась солистка военного оркестра 194-го понтонно-мостового полка Виктория Брехар. Она исполнила песню американской певицы Demi Lovato "You Don't do it For me Anymore". Девушка заставила зал аплодировать стоя.



Шахтер Юрий Третьяк решил осуществить свою заветную мечту – спеть на главном вокальном шоу страны. Но к сожалению, не смог пройти в тренировочный лагер.

Далее на сцене "Х-фактора" появилась Юлия Лут и исполнила хит Beyoncе – "Runnin". Финалистка в прошлом популярного вокального шоу "Шанс" получила три "да".



Следующий участник вокального шоу уже привык к сцене. Павел Каракат вместе со своей цирковой семьей объездил чуть ли не полмира! Парень спел песню Джастина Тимберлейка "Say Something". Олегу Виннику выступление показалось скучным. Но остальные судьи сказали ему "да".

ZBSband порвал мариупольский зал своей авторской песней – "На морозі". Парни рассмешили не только зрителей, но и судей.

Татьяна Рябинина из Хмельницкого исполнила песню Cеline Dion "All By Myself" для бывшего мужа.

Еще один хит Олега Винника прозвучит на шоу Х-фактор. Его исполнит Влад Ковиня. На кастинге он спел "Возьми меня в свой плен". Сам Винник подпевал парню, однако пройти дальше это ему не помогло.

22-летний электрик Иван Арионоров удивил судей выбором песни. Молодой парень спел "Не отрекаются любя" Аллы Пугачевой.

Артем Кривошея исполнил песню Майкла Тело "Ai Se Eu Te Pego". И буквально с первой фразы заставил весь зал танцевать.

46-летний шотландец Brian Allan решил осуществить свою давнюю мечту – выступить на грандиозном шоу Х-фактор именно в Украине! Он исполнил песню Брайяна Адамса "Please Forgive" и покорил сердце Насти Каменских.

Святослав Григорчук пришел на шоу, чтобы спеть авторскую песню для девушки, в которую влюбился с первого взгляда.

15-летняя Сандра Манике выступила с песней "Unstoppable" и прошла в следующий тур.

На шоу Х-фактор выступила музыкальный руководитель детсада Елена Музычук. Она спела песню британской группы "Muse" – Feeling Good. Судьи дали ей шанс проявить себя в конкурсе.

Девушки из группы "Шанс" (Молдова) спели про "Пилота Иванова". Но, кажется, судьи не оценили такой выбор песни. Участницы дальше не прошли.



Последним на сцену "Х-фактор"-9 вышел Влад Семенов. Он исполнил песню Christina Aguilera "Say Something". И заветные 4 "да" у него в активе.

Стоит отметить, что в этом сезоне победитель шоу вместо 1 миллиона гривен в денежном эквиваленте получает профессиональную поддержку от канала на ту же сумму: запись песни, клип и ротацию на радио.