Легендарная рок-группа сообщила об уходе из сцены

Американская легендарная рок-группа KISS объявила о своем прощальном туре. Kiss объявили, что после 45 лет записей и выступлений они отправятся в свой последний тур на шоу America's Got Talent. Об этом сообщает Ultimate Classic Rock.

Правда пока детали финального тура под названием End of the Road ("Конец дороги") остаются в секрете, но стартовать он должен в 2019 году.

"Это будут наши последние гастроли. Самое взрывное, масштабное шоу, которое мы когда-либо делали. Те, кто нас любит, приходите увидеться. Если вы никогда нас не видели, самое время", - отметили музыканты.

Фронтмен группы Джин Симмонс также написал на своей странице в Instagram о том, что они не могут уйти не сказав "до свидания". По словам Симмонса, прощальное шоу будет "самым взрывным, самым хитовым и самым громким". Какие страны посетят легенды пока также не известно.

KISS уже объявляли о прощальном туре в 2000 году, однако это были последние концерты оригинального состава. После ухода Эйса Фрейли и Питера Крисса состав рок-коллектива не менялся с 2004 года.

Стоит отметить, рок-группа из Америки была основана в Нью-Йорке в январе 1973 года. Легенды играют в таких жанрах как: глэм-рок, шок-рок и хард-рок. Найболее известны они благодаря сценическим макияжам участников, а также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами.

Джин Симмонс, один из основателей группы, пожалуй запомнился всем, ведь его образ самый яркий и эпатажный.

Самая известная песня Kiss это пожалуй "I Was Made for Lovin’ You" (1979), которая останеться в сердцах многих поколений.

Также среди наиболее известных песен: "Strutter" (1974), "Deuce" (1974), "Black Diamond" (1974), "Rock and Roll All Nite" (1975), "Detroit Rock City" (1976), "Beth" (1976), "Calling Dr. Love" (1976), "Christine Sixteen" (1977), "Love Gun" (1977) и другие. Группа имеет более сорока пяти золотых и платиновых альбомов и более 100 миллионов проданных записей.