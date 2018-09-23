Легендарная рок-группа сообщила об уходе из сцены
Новости культуры: Рок-группа KISS объявила о своем прощальном туре.
Американская легендарная рок-группа KISS объявила о своем прощальном туре. Kiss объявили, что после 45 лет записей и выступлений они отправятся в свой последний тур на шоу America's Got Talent. Об этом сообщает Ultimate Classic Rock.
Правда пока детали финального тура под названием End of the Road ("Конец дороги") остаются в секрете, но стартовать он должен в 2019 году.
"Это будут наши последние гастроли. Самое взрывное, масштабное шоу, которое мы когда-либо делали. Те, кто нас любит, приходите увидеться. Если вы никогда нас не видели, самое время", - отметили музыканты.
ANNOUNCING! #KISS' #EndOfTheRoad World Tour. Sign up for updates & presale info: https://t.co/Khudwx7cud pic.twitter.com/GuLaU5LMcN
— KISS (@KISSOnline) 20 сентября 2018 г.
Фронтмен группы Джин Симмонс также написал на своей странице в Instagram о том, что они не могут уйти не сказав "до свидания". По словам Симмонса, прощальное шоу будет "самым взрывным, самым хитовым и самым громким". Какие страны посетят легенды пока также не известно.
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By the way, we just announced the One Last, KISS End of The Road World Tour! It has been an amazing journey with you all. We couldn’t leave without saying goodbye...This show will have the most explosions, the most hits and be the loudest yet! Go to @kissonline for details on how to come celebrate one last tour with us. #endoftheroad #kiss
KISS уже объявляли о прощальном туре в 2000 году, однако это были последние концерты оригинального состава. После ухода Эйса Фрейли и Питера Крисса состав рок-коллектива не менялся с 2004 года.
Стоит отметить, рок-группа из Америки была основана в Нью-Йорке в январе 1973 года. Легенды играют в таких жанрах как: глэм-рок, шок-рок и хард-рок. Найболее известны они благодаря сценическим макияжам участников, а также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехническими эффектами.
Джин Симмонс, один из основателей группы, пожалуй запомнился всем, ведь его образ самый яркий и эпатажный.
Самая известная песня Kiss это пожалуй "I Was Made for Lovin’ You" (1979), которая останеться в сердцах многих поколений.
Также среди наиболее известных песен: "Strutter" (1974), "Deuce" (1974), "Black Diamond" (1974), "Rock and Roll All Nite" (1975), "Detroit Rock City" (1976), "Beth" (1976), "Calling Dr. Love" (1976), "Christine Sixteen" (1977), "Love Gun" (1977) и другие. Группа имеет более сорока пяти золотых и платиновых альбомов и более 100 миллионов проданных записей.