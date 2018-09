Рита Ора выпустила романтический клип на песню "Let You Love Me" (Видео)

В ноябре певица Рита Ора покажет миру свой новый альбом, который получил название Phoenix. А пока звезда записывает новые песни и снимает новые клипы. Последняя ее работа - видео на трек Let You Love Me Lyrics. Певица попала на вечеринку, где познакомилась с горячим красавчиком. Страстные танцы, алкоголь, непринужденная атмосфера, поцелуи на танцполе - чем с закончится эта романтическая история? Узнайте, посмотрев новый клип.