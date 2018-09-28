Участники Евровидения 2017 вновь выступят в Украине

Участники Евровидения 2017 белорусская группа NAVIBAND даст десять концертов в рамках своего тура Autumn Acoustic Tour. Группа выступит в городах таких стран, как Польша, Чехия и Украина. Об этом музыканты сообщили на своей официальной странице в Instagram.

В Украине NAVIBAND выступит в пяти городах. В Киеве концерт состоится 7 октября, во Львове - 14 ноября, в Тернополе - 15 ноября, в Ивано-Франковске 16 ноября и в Луцке 18 ноября.

Также музыканты анонсировали большой концерт в столице Беларуси Минске в честь пятилетия группы. Дата пока неизвестна.

Стоит отметить, что совсем недавно группа выпустила новую песню на украинском языке под названием "Сумне море". С переводом ребятам помог ведущий и журналист Вова Бирюков. Над песней работали продюсер Александр Тобольский и звукорежиссер Brutto и Ляпис-98 Андрей Бобровко. Видео на песню снял талантливый белорусский клипмейкер Антон Мамоненко. Также записана и белорусскоязычная версия "Сумнае мора".

Напомним, NAVIBAND - это известная в Беларуси группа. В состав входят: Артем Лукьяненко (вокал, гитара), Ксения Жук (вокал, клавиши), а также Александр Тобольский (электрогитара), Владислав Чещевик (бас), Владимир Бегер (ударные). Они создают музыку в стиле инди-поп и фолк-рок.

За четыре года существования NAVIBAND выпустили 3 альбома, неоднократно выступали на фестивалях и конкурсах. Также ребята участвовали в Евровидении 2017 в Киеве, где выступили с песней "Гісторыя майго жыцця" и заняли 17 место в финале. Они стали первыми участниками в истории конкурса, исполнившими песню на белорусском языке.