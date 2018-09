Лучшие музыкальные новинки сентября, которые вы могли пропустить

Многие музыканты представили этим летом не полноформатные релизы, а синглы с ожидаемых альбомов. Релизы самих альбомов запланированы в основном на осень, когда фестивальная пора прошла, а нехватка новой музыки и ярких впечатлений достигла максимума.

В сентябре мы услышали новый хит от Imagine Dragons, мини-альбом от Hozier, сингл от Arms & Sleepers, украинские музыканты также порадовали новинками. Среди них группа Latexfauna, ONUKA и The Hardkiss.

Среди всего музыкального многообразия мы выбрали несколько музыкальных премьер сентября, которые считаем достойными вашего внимания. Включайте погромче и наслаждайтесь, потому что зима уже близко.

Imagine Dragons – Zero

Американская инди-рок группа Imagine Dragons представили новый хит под названием "Zero" и сразу же выпустили клип. Песня станет саундтреком анимационного фильма студии Disney "Ральф против интернета" (она прозвучит во время титров), поэтому действие лирик-видео происходит на экране компьютера. Слова появляются в виде результатов поиска в Google, заголовков интернет-материалов и мемов, а также раскрыта тема котиков: компьютер оказывается заражен "кошачьим вирусом", и все участники Imagine Dragons превращаются в котов. В клипе можно также увидеть главных героев мультфильма – Ральфа и Ванилопу фон Кекс. Также в мультфильме можно будет услышать музыку Daft Punk, Flo Rida и will.i.am из The Black Eyed Peas. Премьера картины состоится 22 ноября. А насчет самой композиции – ей трудно предсказывать бешеный успех. Как композиция к анимационному фильму – красиво, но вряд ли она сможет зарядить энергией целый стадион.

Arms and Sleepers – I Miss The Melody Of

Новая порция инструментального релакса и атмосферного трип-хопа от бостонского дуэта Arms and Sleepers. В апреле этого года они выпустили шестой студийный альбом, поэтому пока будем довольствоваться только отдельными синглами. В сентябре музыканты презентовали песню "I Miss The Melody Of", которая точно претендует на звание саундтрека этой осени. Если бы сама природа могла в цифровой форме записать музыку холодных вечеров сентября – это была бы точная копия Arms and Sleepers. Эмбиентное электронное звучание ускользает от простого описания, словно сон, порожденный природой и компьютером. Для всех, кто ищет покоя и уюта – эта композиция именно то, что вы искали.

Hozier – Nina Cried Power (EP)

Hozier возвращается! Ну наконец-то мы сможем услышать что-то новенькое от ирландского музыканта, который, кстати, не записывал ничего аж с 2014 года! EP "Nina Cried Power" содержит четыре трека, один из которых титульный, записанный вместе с певицей Мэвис Стэплз. На этом долгожданный камбэк не заканчивается! В своем Twitter артист сообщил, что в ближайшее время также планирует выпустить новый, второй в своей карьере полноформатный альбом. Название, дата релиза и другие подробности о пластинке пока остаются в секрете. Но мы уже ждем!

Jungle For Ever (album)

Британская группа Jungle выпустила второй альбом "For Ever". Если дебютный лонгплей был воображаемым саундтреком к местам, где музыканты никогда не были, то второй – воспоминания ребят об их недавних путешествиях. Вы можете правильно подметить, что существуют десятки, если не сотни групп, которые поставляют ежедневно порции электронно-танцевальной музыки. Однако, лишь единицы умеют это делать красиво, вальяжно и на стиле. Дуэт Jungle – как раз такие ребята. Обязательно к прослушиванию, если вам не по душе осенняя хандра и хочется от души потанцевать!

Земфира – Джозеф

Мы так долго этого ждали! Певица Земфира представила сингл "Джозеф", который стал первой новой композицией артистки за последние пять лет. Новая песня Земфиры была представлена на YouTube-канале радио "Нашествие". В основу текста песни легли стихи поэта Иосифа Бродского, датированные 1964 годом. В записи трека приняли участие гитарист Дмитрий Емельянов, Стив Уэстон и Майк Хиллиер, а также электронный музыкант Mujuice, с которым Земфира работала в 2016 году над композицией "Возвращайся домой". И если Jungle создан для теплой и ламповой осени, то Земфира прекрасно подходить к дождливым понедельникам. Приятная тоска, узнаваемый вокал и тягучая музыка – здесь есть все, за что стоит любить исполнительницу.

Latexfauna – KOSMOS

Есть группы, которые впринципе не способны творить плохую музыку. Украинцы Latexfauna – именно такая группа. Их новая композиция "Космос" – это фанк и гитарные соло в духе альбома Foals "Holy Fire". Главный герой, конечно же, космонавт. "Это ретро-футуристическая картина. Почему ретро? Потому что лирический герой направляется к другим галактикам на ракете, что является невозможным с точки зрения современной космонавтики и физики. Такой образ подходит фантазиям художников-футуристов 50-60-х годов, изображавших исследователей космоса с шаровидными аквариумами на голове, а пленных гигантскими муравьями сексуальных исследовательниц – в латексе", - рассказывают о новой композиции музыканты. Заметим, что в песне использованы оркестровые элементы: тубы, трубы и скрипки, которых раньше мы не слышали от музыкантов. И такое звучание группе очень подходит.

ONUKA – Strum

Украинская группа ONUKA презентовала клип на композицию Strum. Режиссером видео в жанре поэтического реализма стал Алан Бадоев. Съемки клипа происходили всего в 25 километрах от Киева – в Подгорцах. Именно там находится главная свалка бытовых отходов столицы, которая за десятилетия существования выросла до размеров 27-этажного дома. И даже несмотря на то, что скоро ее закроют, проблема отношения украинцев к бытовому мусору болезненная. Ведь не сортируя его, он едет на свалку, а таких в Украине уже более 40 тысяч. Все средства от монетизации нового клипа на YouTube-канале группы будут перечислены общественной организации "Украина без мусора", которая занимается благоустройством мусоросортировочных станций.

Busicama – World Afloat

Лейбл Ивана Дорна Masterskaya выпустил "Raw M Compilation, Vol. 3 " - сборка из 16 разнообразных треков. В аннотации к релизу указано, что эти 16 дорожек обязательны к прослушиванию "тем, кто гоняется за новыми именами". Мы бы добавили: и тем, кто хочет жанрово разнообразить свой плейлист дорожками от lo-fi соула до синти-трэша с голосом Google-переводчика. Создатели уверены, что "Raw M Compilation, Vol. 3" – это "идеальный саундтрек к осени" и с этим трудно поспорить. Полностью послушать альбом можно здесь. А мы же выделим из сборника харьковских музыкантов BusiCama – это хаотично разбросанные кусочки мировосприятия музыки, звуков и смыслов. Их композиция "World Afloat" просто таки обязательна к прослушиванию.

The Hardkiss – Железная ласточка (album)

Украинская группа The Hardkiss порадовал выпуском третьего студийного альбома "Железная ласточка". Работа над альбомом длилась в течение 2 лет. Всего в альбоме 17 треков – среди них как уже известные композиции, так и абсолютно новые треки. Так же альбом дополняют четыре оригинальных послания от Юлии Саниной. Сама же вокалистка сравнила новый альбом с коконом, в котором царит своя особая атмосфера.