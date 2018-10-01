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Пил водку и целовал фанатку на сцене: в Киеве прошел концерт Энрике Иглесиаса

Энрике Иглесиас
15:51 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости культуры: Концерт состоялся на НСК "Олимпийский" в Киеве и собрал более 100 тысяч поклонников.

Испанский исполнитель песен Энрике Иглесиас (Enrique Iglesias) посетил Украину с концертом 30 сентября. Как известно, концерт состоялся в честь 25 годовщины открытия всеукраинской сети магазинов "АТБ".

Поклонники делились своими впечатлениями в сети и неоднократно отмечали, что концерт Энрике начался на 3, а то и 4 часа позже установленного времени. Несмотря на большие масштабы концерта, фанаты заметили, что исполнитель пел под фонограмму, а все его песни завершал бэк-вокал. Перед его выступлением на разогреве исполнила гимн Украины юная певица и участница проекта "Танцы со звездами" Мишель Андраде.

Уже во время концерта фанаты певца смогли 30 сентября услышать одни из его самых популярных хитов: Bailamos, Bailando, El bano, Ring my bells и многие другие.

Энрике Иглесиас также пригласил на сцену пару, которая пришла на концерт, випил с ними бокал, произнеся тост: "За Украину!". Зрители НСК "Олимпийский" восторженно поддержали исполнителя.

 
 
 
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@EnriqueIglesias performing in Kiev, Ukraine Tonight! (9.30) #EnriqueIglesias #Enrique #Iglesias (: @mykola.lukashuk)

Публикация от enriqueiglesiaseifans (@enrique_iglesias_org)

Видеоролик, который взорвал все соцсети, еще надолго запомнится как пользователям, так и посетителям концерта. На нем верная фанатка 43-летнего артиста выскочила на сцену прямо во время его выступления и хотела сделать фото. Однако у нее вовремя не сработал телефон, и она решила воспользоваться моментом и поцеловала Энрике. Поцелуй получился очень горячим и сам Иглесиас лишь ответил ей взаимностью. Зрители концерта по-разному отреагировали на такой пикантный момент: кто-то поддержал счастливую девушку, а кто – то осудил, назвав этот случай "отвратительным" и "абсурдным".

 
 
 
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@enriqueiglesias #enriqueiglesias Ось що роблять з дівчатами хлопці

Публикация от GalinaPrystash (@galinaprystash)

Одна из пользовательниц в сети особенно возмутилась всем музыкальным мероприятием, назвав концерт "худшим в ее жизни".

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"Я впервые ушла с концерта немного раньше, практически не дождавшись его. У меня сложилось впечатление, что билеты на концерт раздавали в "АТБ" бесплатно, как и пиво на входе. Среди посетителей были не только леди в отборных меховых жилетах с золотыми зубами, но и маленькие дети, которые терпеливо ждали начала, возможно, первого в их жизни большого концерта. Завтра половина из них сляжет с температурой. Конечно, небольшие задержки перед началом являются нормой, но 4 часа, проведенных при температуре 8 градусов, заставили меня забыть о песнях Энрике навсегда.

Сам же Энрике Иглесиас поблагодарил на своей Instagram-странице Киев и всю Украину за теплый прием, а также опубликовал видеоролик "до" и "после" концерта на стадионе в Киеве. "Спасибо за всю любовь, Украина!", – говорится в подписи к фото с его концерта. Стоит добавить, что испанец Энрике Иглесиас уже был в Украине в ноябре 2007 года, когда выступил с концертом в киевском Дворце спорта.

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