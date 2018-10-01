Скрипач Дэмьен Эскобар едет в Украину с тремя концертами

Всемирно известный музыкант, американский "бог скрипки" Дэмьен Эскобар даст в Украине три концерта – 23 октября во Львове, 25-го – в Одессе, 26-го – в Киеве.

Обладатель двух престижных американских наград Emmy Award представит новую программу, в которую войдут авторские композиции скрипача и музыкальные вариации на знаменитые хиты Адель, Уитни Хьюстон, Джастина Тимберлейка и других.

Дэмьен Эскобар начал сольную карьеру в 2012 году с двух аншлаговых национальных туров. Его композиции собрали более 2 миллионов цифровых загрузок и находятся среди лидеров в рейтингах iTunes100 и Billboard. Эскобар – желанный гость на телевидении, в частности, он регулярно бывает на People Magazine, CNN и ABC News. Также Дэмьен был звездным гостем на инаугурации Барака Обамы, где выступил вместе с Бейонсе, Шакирой и Jon Bon Jovi.

За гангстерской внешностью Дэмьен Эскобар прячет безмерную чувственность, а скрипка поет и плачет под его нервными пальцами. Сегодня скрипач создает собственные шедевры, старается не привязываться к музыкальным направлениям и стандартным ходам. Его хиты в стиле "crossover violin" приобретают оттенки классики, джаза, поп-музыки, R&B и хип-хопа и превращают каждый концерт музыканта в фантастическое шоу.

"Музыка взывает ко мне, – говорит Эскобар. – Думаю, слушатели любят мои каверы потому, что чувствуют страсть в исполнении. Мне нравится играть соло. Это дает огромный простор для творческой свободы, а я обожаю творить! Когда играешь в группе, нужно идти на компромиссы. Ненавижу компромиссы!"