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Фолк-дуэт Balaklava Blues порадует поклонников гастролями в Украине

Balaklava Blues
21:09 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: ukrinform.ru

Новости культуры: В течение 10 дней они проедут от Дружковки до Львова, а 11 октября сыграют эксклюзивный концерт в Киеве, презентуя новый альбом "FLY".

"Группа Balaklava Blues везет звучание электронного украинского фолк-звука из Торонто в Ивано-Франковск. Дуэт Марички и Марка Марчик впервые сыграет постмодерную историю в Киеве 11 октября в DOM music bar в 20:00", - говорится в сообщении. Как отмечается, музыкальная формация представлена полижанровым музыкальным стилем украинского современного и старинного фольклора со звучаниями берлинского техно, атлантского блюза и нью-йоркского хип-хопа. Газета The New York Times назвала проекты Марка и Марички Марчик "харизматичными, уникальными и амбициозными". Британское the Guardian признало их дуэт "прекрасным и страстным".

История и современность Украины, революционные события, военные времена, постсоветское мировосприятие - основные мотивы, которые воспеваются музыкантами.

Balaklava Blues впервые презентовали свое творчество на гала-открытии "Invictus Games" в Торонто осенью в 2017 году при участии премьер-министра Канады Джастина Трюдо. 21 июня 2018 года они потрясающе дебютировали с сольным концертом в рамках международного фестиваля Luminato. Это была мировая премьера современной электронной музыки с элементами хип-хопа и дабстеп, полностью базирующейся на украинском традиционном старинном фольклоре.

Марко Марчик - музыкант, лидер и основатель известной и уникальной канадской группы Lemon Bucket Orkestra. Родился и вырос в Торонто. По происхождению украинец. Маричка Марчик - певица, солистка групп "Божичи", "Солнцеклеш" и "Кука Шанель". Бывшая киевлянка, которая в настоящее время проживает в Торонто, Канада.

Несмотря на свое постоянное пребывание в Канаде или турах, группа активно сотрудничает с художниками в Украине и успела поработать в области короткометражного кино Babylon'13. Музыканты также специально предоставили уникальные композиции, которые станут саундтреками фильма "Человек с Табуретом". Balaklava Blues дважды получили награду Dora, шотландскую награду Fringe First, награду за выдающуюся речь на тему свободы от Amnesty International.

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Новости культуры, Balaklava Blues, Дуэт, Концерт, Музыка, Тур, Украина, Фолк-дуэт.
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