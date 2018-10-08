Известный рок-музыкант отменил концерт из-за проблем со здоровьем

Английский рок-музыкант Оззи Осборн должен был выступить в амфитеатре Shoreline в калифорнийском городе Маунтин-Вью, однако отменил концерт из-за операции на руке.

Легендарного Оззи Осборна доставили в больницу для срочной операции на руке, которую провели 6 октября. Причиной операции стала инфекция, которая попала в организм музыканта.

Несколько дней рок-легенда проведет в клинике в Лос-Анджелесе, поскольку лечение заражения еще продолжается. Но несмотря на досадный инцидент, Оззи Осборн не падает духом и публикует забавные фотографии из клиники, где он с прооперированной рукой ест рожок мороженого.

"Чувствую себя лучше после операции. Помогло мороженое", – говорится в подписи к фото артиста.

Стоит добавить, что концерт в Маунтин-Вью стал частью прощального тура Осборна No More Tours 2. Концертная программа продлится с 10 октября, обещают представители Осборна.