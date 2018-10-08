Легендарная певица поделилась шокирующими подробностями из личной жизни

78-летняя американская певица Тина Тернер в своей новой книге-автобиографии "Моя история любви" раскрыла шокирующие подробности из жизни. Как оказалось, у артистки был рак кишечника и отторжение организмом одной почки.

По словам артистки, в 2016 году у Тины Тернер был обнаружен рак кишечника. От химиотерапии и лучевой терапии она была вынуждена отказаться из-за тяжелых побочных эффектов. Поэтому у нее началась почечная недостаточность. Ее любимый мужчина – 62-летний Эрвин Бах – сильно ее поддержал, отдав ей свою почку.

В прошлом году Тернер тайно от общественности перенесла операцию по трансплантации почки. Но после этого у певицы начались новые проблемы – попытки отторжения организмом нового органа. Хоть Тина Тернер до сих пор борется с болезнью, ее муж до сих пор пытается во всем поддерживать любимую.

Стоит добавить, что Тина Тернер познакомилась со своим мужем еще в 1985 году, но поженились они только в 2013-м, когда ей было 73 года. Многие СМИ распространяли информацию о том, что Эрвин Бах женился на Тине только ради денег и известности, но новая информация о донорстве теперь подтверждает обратное.