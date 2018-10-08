День Независимости Украины

Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 08.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На украинские дороги возвращаются радары: где будут измерять скорость
На украинские дороги возвращаются радары: где будут измерять скорость
Новости: Итоги 7 октября: криминальная Одесса, День учителя и арест главы Интерпола
Итоги 7 октября: криминальная Одесса и День учителя
Новости: С почином: итоги первого дня юношеских Олимпийских игр для Украины
С почином: итоги первого дня юношеских Олимпийских игр
Новости: Легендарная певица поделилась шокирующими подробностями из личной жизни
Тина Тернер поделилась шокирующими подробностями

Легендарная певица поделилась шокирующими подробностями из личной жизни

Тина Тернер
07:41 Сегодня Телеграф
24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Известная американская певица Тина Тернер скрыла от поклонников тот факт, что в 2017 году ей пересадили почку.

78-летняя американская певица Тина Тернер в своей новой книге-автобиографии "Моя история любви" раскрыла шокирующие подробности из жизни. Как оказалось, у артистки был рак кишечника и отторжение организмом одной почки.

По словам артистки, в 2016 году у Тины Тернер был обнаружен рак кишечника. От химиотерапии и лучевой терапии она была вынуждена отказаться из-за тяжелых побочных эффектов. Поэтому у нее началась почечная недостаточность. Ее любимый мужчина – 62-летний Эрвин Бах – сильно ее поддержал, отдав ей свою почку.

В прошлом году Тернер тайно от общественности перенесла операцию по трансплантации почки. Но после этого у певицы начались новые проблемы – попытки отторжения организмом нового органа. Хоть Тина Тернер до сих пор борется с болезнью, ее муж до сих пор пытается во всем поддерживать любимую.

Продюсер "Бондианы" рассказала, почему агент 007 никогда не будет женщиной

Стоит добавить, что Тина Тернер познакомилась со своим мужем еще в 1985 году, но поженились они только в 2013-м, когда ей было 73 года. Многие СМИ распространяли информацию о том, что Эрвин Бах женился на Тине только ради денег и известности, но новая информация о донорстве теперь подтверждает обратное.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Автобиография, Болезнь, Книга, Моя история любви, Певица, Тина Тернер, Эрвин Бах.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Джамала поздравила всех с Днем учителя и рассказала о своей учебе в школе Танцы со звездами 2018: чего ожидать в седьмом выпуске Ким Кардашьян извинилась перед поклонниками за похудение

Последние новости

Мбаппе оформил покер в ворота соперника Шахтера в Лиге чемпионов Гороскоп на сегодня, 8 октября 2018: все знаки зодиака Гороскоп на неделю, 8-14 октября: все знаки Зодиака
Сегодня читают
01 Обращение Януковича к Путину от 1 марта 2014 находится в архиве ООН
02 Известный украинский певец отличился забавной выходкой на концерте
03 "Два идиота, которые позорят наш спорт": Тони Фергюсон - о главном бое UFC
04 "Семейный" референдум в Румынии провалился
05 Сестра Кейт Миддлтон рассказала, как готовится к появлению первенца
Новости сегодня
08:44 Рой Джонс принял участие в челлендже от Ломаченко
08:44 Под Киевом в ДТП погиб известный политолог
08:36 Умные часы Apple Watch Series 4 получили новое дополнение
08:25 Украинский баскетболист стал самым результативным в матче НБА
08:20 Минута смеха: курьезные снимки, сделанные в нужный момент
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: К берегам Флориды приближается шторм: Введен режим чрезвычайного положения
К берегам Флориды приближается шторм
Новости: Синоптик рассказала об изменениях в климате Украине за последние годы
В Украине изменился климат
Новости: Назван лучший учитель Украины
Назван лучший учитель Украины
Новости: Рецепт дня: тыквенные вафли с корицей и ванилью
Рецепт дня: тыквенные вафли с корицей и ванилью
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь