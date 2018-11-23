Группа SunSay выпустила клип на песню "Песня Земли" (Видео)

Андрей Запорожец и его группа SunSay выпустили клип на песню "Песня Земли" совместно с фондом WWF (Всемирный фонд защиты дикой природы). Видео снимали на Камчатке, в Карелии и на берегу Баренцева моря. Группа призывает людей задуматься над тем, как они относятся к природе и среде, которая их окружает. Также в записи песни участвовала украинская исполнительница Алина Паш.