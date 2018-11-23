Скачать
Воскресенье, 25.11.2018

Группа SunSay выпустила клип на песню "Песня Земли" (Видео)

Андрей Запорожец и его группа SunSay выпустили клип на песню "Песня Земли" совместно с фондом WWF (Всемирный фонд защиты дикой природы). Видео снимали на Камчатке, в Карелии и на берегу Баренцева моря. Группа призывает людей задуматься над тем, как они относятся к природе и среде, которая их окружает. Также в записи песни участвовала украинская исполнительница Алина Паш.
lux.fm
Фото: из открытых источников
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Клип, Видео, Песня, Природа, Группа, SunSay, Песня Земли.
16:08 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь