Ирина Федишин готовит масштабное шоу в Киеве

Новости культуры: Украинская певица Ирина Федишин готовится к грандиозному концерту, который запланирован на 27 декабря.

Выступление зажигательной блондинки пройдет в столичном "Дворце Украина". Как сообщают представители певицы, для организации настоящего европейского шоу, которое надолго запомнится поклонникам яркими постановками, использовали более 50 тонн оборудования.

К подготовке грандиозного выступления Ирина Федишин привлекла одного из подрядчиков песенного конкурса "Евровидение". Поэтому концерт талантливой артистки обещает быть эффектным.

Масштабные декорации, пять машин техники, зрелищные постановки, над которыми работают лучшие режиссеры, световое и видео шоу – именно этим будет удивлять Ирина Федишин на концерте "Белые розы".

Отметим, что шоу Ирины Федишин в Киеве 27 ноября имеет все шансы превзойти успех прошлогоднего, поскольку выступление вошло в Топ-10 самых ожидаемых концертов столицы.