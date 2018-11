"Х-фактор" 9 сезон 13 выпуск: проект покинули сразу два участника (Видео)

Новости культуры: В субботу, 24 ноября, вокальное шоу Х-фактор (СТБ) начался первый прямой эфир.

В субботу, 24 ноября, на телеканале СТБ начались прямые эфиры вокального шоу "Х-фактор- 9". Лучшие 13 участников проекта Х-фактор 2018 готовы удивить зрителей своим талантом в первом прямом эфире!

Волнительный, романтичный и непредсказуемый - именно таким будет эфир лучшего музыкального шоу. Вас ждет любовная тематика и много нежных песен о любви. Смотрите прямо сейчас начало первого прямого эфира Х-фактор 9 сезон от 24.11.2018 у нас в материале.

Прямо сейчас вы увидите, как судьи проекта Х-фактор 2018 споют вместе со всеми участниками первого прямого эфира. Вместе, на одной сцене, они превратятся в легендарную группу Queen и исполнять для вас песню We are the champions.

Смотрите первый прямой эфир проекта Х-фактор 2018 и выступление первой участницы Оли Жмуриной. Этой девушке, ради проекта, пришлось остаться без собственной группы. Как же она сегодня проявит себя без привычной поддержки ребят и сможет ли достучаться к сердцам зрителей?

Следующий исполнитель уже готов к своему выходу на сцену в первом прямом эфире шоу Х-фактор 2018! Петр обладает уникальным тембром голоса, который уже успел завоевать симпатии среди судей и зрителей. Прямо сейчас он споет песню Очі на піску известной Тамары Гвердцители.

Нежная и романтичная Оля Цепкало успела запомниться судьям и зрителям своим талантом. Сейчас она выступит в первом прямом эфире проекта Х-фактор 2018! Сможет ли она понравиться зрителям и избавится от сравнения с певицей LP, которое успели ей присвоить судьи во время кастингов?

Смотрите онлайн продолжение первого прямого эфира проекта Х-фактор 2018! Прямо сейчас на сцену выйдет группа Jazzforacat, которая неоднократно завоевывала любовь судей своими авторскими песнями. Сегодня им предстоит спеть композицию Вахтерам известнейшей группы Бумбокс.

Прямой эфир продолжается и прямо сейчас на сцену проекта Х-фактор 2018 выйдет Марк Савин. Когда-то он сумел завоевать любовь зрителей, будучи участником Фабрики звезд-2.

Сейчас на сцену проекта Х-фактор 2018 выйдет парень с привлекательной внешностью и добрым сердцем - Ваня Ищенко. Он исполнит песню Де Би Я известного Сергея Бабкина.

О вечной и чистой любви в первом эфире шоу Х-фактор 2018 будет петь Дима Волканов. Его судьба на проекте полна чудес - именно он стал уникальным четвертым участником, которого допустили к прямым эфирам, не смотря на правила.

Энергичная и харизматичная Марго Двойненко готова впервые выступить в прямом эфире шоу Х-фактор 2018.

Прямой эфир продолжается и на сцену проекта Х-фактор 2018 спешит выйти Саша Рябенко. Этот парень успел завоевать любовь судей и зрителей. Сегодня он исполнит романтическую песню Дождь осенний известного Сергея Пенкина.

Первый прямой эфир проекта Х-фактор 2018 продолжается! Готовы к своему выступлению ребята из группы ZBSband. Сегодня они исполнят песню Хлопай ресницами Братьев Грим. Они имеют оригинальный подход не только к музыке, но и к своему стилю.

Готов выйти на сцену шоу Х-фактор 2018 еще один участник, которому ради проекта пришлось продолжить борьбу без своей группы. Саша Илюха - парень с уникальным голосом и сильным характером.

Участница, которая прямо сейчас выйдет на сцену шоу Х-фактор 2018 в первом прямом эфире, сумела покорить судей своей оригинальностью.

Выступления участников первого прямого эфира проекта Х-фактор 2018 подходят к завершению! Последней на сцену выйдет группа Duke Time, которая исполнит песню One Republic feat Timbaland - Apologize.

Вечер первого прямого эфира шоу Х-фактор 2018 подходит к завершению. Каждый из 13 участников уже исполнил свою песню и сейчас они готовы узнать, как за них проголосовали главные судьи - зрители. Каждый, кто хотел отдать голос за своего фаворита - имел шанс сделать это с помощью смс-голосования, а также в бесплатном приложении Teleportal. Именно сейчас пришло время подвести итоги первого прямого эфира проекта Х-фактор-9 и узнать, кто пройдет в следующий эфир, а кому предстоит еще побороться за свой шанс и спеть песню за жизнь.

В первом прямом эфире шоу Х-фактор 2018 в битву за жизнь попал Александр Рябенко. Сейчас он споет нежную и романтичную песню Муслима Магомаева О любви немало песен сложено.

Сашко Илюха, неожиданно для себя, попал в битву за жизнь в первом эфире шоу Х-фактор 2018. Но он не сдается и прямо сейчас готов исполнить песню Helter Skelter известнейшей группы The Beatles.

Нежная и изящная Оля вынуждена уже в первом эфире шоу Х-фактор 2018 бороться за право продолжить участие в проекте. Сейчас она споет песню Turn Around известной Bonnie Tyler, и попытается выбороть этот шанс на жизнь.

По итогам зрительского голосования в номинацию на вылет в первом прямом эфире шоу Х-фактор 2018 попали три участника. Ими стали: Ольга Цепкало, Александр Рябенко и Сашко Илюха. Они уже спели свои песни за жизнь и прямо сейчас готовы услышать решение судей. Кто же этот счастливчик, который сможет продолжить соревнование в проекте? Какие участники уже сегодня поедут домой?

По итогам зрительского голосования в первом прямом эфире Х-фактор 2018 Александр Рябенко попал в номинацию на вылет и, по решению судей, покидает проект. Также по результатам первого прямого эфира Сашко Илюха покидает проект Х-фактор 2018. Не смотря на то, что парню не удалось пройти дальше, он рад, что сумел дойти так далеко.