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Детское Евровидение 2018: стало известно имя победителя

Детское Евровидение 2018: стало известно имя победителя
21:53 Вс, 25 Ноябрь 2018 Телеграф segodnya.ua Фото: belta.by

Новости культуры: На Детском Евровидение 2018 победительницей стала представительница Польши Роксана Венгель.

Сегодня, 25 ноября в Минске состоялся финал Детского Евровидения 2018. На сцену вышло рекордное количество участников за всю историю конкурса – 20 конкурсантов из разных стран. "Новичками" в этом году стали Уэльс и Казахстан. К слову, именно Казахстан представляла участница четвертого сезона украинского проекта "Голос.Дети" Данэлия Тулешова.

По результатам голосования зрителей и оценкам членов жюри Детское Евровидение 2018 выиграла представительница Польши – Роксана Венгель с песней "Anyone I Want To Be".

13-летняя участница "Детского Евровидения" уже успела выиграть первый сезон шоу "Голос. Дети" в Польше. Девочка открыла свой талант совершенно случайно, однажды поучаствовав в конкурсе караоке в тренировочном лагере юных дзюдоистов.

Первая песня юной певицы набрала восемь миллионов просмотров на YouTube и принесла ей более 200 тысяч подписчиков в соцсетях. Сейчас Роксана Венгель работает над своим дебютным альбомом.

Детское Евровидение 2018: представлено официальное видео представительницы Украины (Видео)

Украину на конкурсе представляла Дарина Красновецкая. 11-летняя винничанка заняла четвертое место. Интересно, что именно Дарина открывала Детское Евровидение 2018 с ярким номером "Say love". Она вышла на сцену в стилизованном бело-красном костюме с рупором под цвет наряда.

Итоговая таблица Детского Евровидения 2018 выглядит так:

 

Отметим, что в следующем году "Детское Евровидение 2019" примет Польша.

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Победитель, Песенный конкурс, Детское Евровидение–2018, Данелия Тулешова, Альманах 2018, Say love, Роксана Венгель, Anyone I Want To Be, Дарина Красновецкая.
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