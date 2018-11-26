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Знаменитости, о которых не стоит судить по сценическому образу
Большинство знаменитостей разграничивают свою сценическую жизнь и свою настоящую жизнь. Когда они появляются публично в эксцентричной одежде, они привлекают внимание людей. И только их самые большие поклонники знают, как их кумиры выглядят большую часть времени. Мы приглашаем вас взглянуть на то, как знаменитые люди могут выглядеть вне сцены.
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