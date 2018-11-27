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Певица INGRET представила свой первый мини-альбом

Певица INGRET представила свой первый мини-альбом
08:50 Сегодня Телеграф beztabu.net Фото: Instagram

Новости культуры: Финалистка шоу "Голос країни 7" INGRET выпустила дебютный мини-альбом.

21-летняя украинская исполнительница INGRET, которая является частью "MOZGI Entertainment", презентовала свой первый Live-альбом, который получил название "Не спи".

В дебютный альбом исполнительницы вошли пять композиций - "Вперёд", "Лети", "Колюшка", "Отпусти" и "Не спи". LP Ingret вместе со своими музыкантами записала одной летней ночью в заброшенном театре.

"Когда-то это было место, где творилось искусство, уже долгие годы оно молчит. Мне захотелось внести в него частичку энергии, оживить его сцену live-ом. Получилась магия…", - рассказала певица.

Слушать трек "Отпусти" из альбома Ingret "Не спи" онлайн:

Слушать трек "Не спи" из альбома Ingret "Не спи" онлайн:

Слушать трек "Вперед" из альбома Ingret "Не спи" онлайн:

Слушать трек "Колюшка" из альбома Ingret "Не спи" онлайн:

Слушать трек "Лети" из альбома Ingret "Не спи" онлайн:

"Я так сильно хотела поделиться с вами этой работой ! Так сильно ) Честно мне очень нравятся эти лайвы и я горжусь нашей командой , что мы такое делаем )", - написала Ingret на своей страничке в Instagram.

Поклонники отметили, что им очень понравился новый альбом певицы. "Очень красивая и нежная работа", "Шикарно", "Это что-то невероятное", "Оооочень красивые песни, нереальный голос", - прокомментировали пользователи.

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Все по теме:

Песни, Украинская певица, MOZGI Entertainment, Мини-альбом, Голос країни-7, INGRET.
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