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Виолончель Ростроповича продали на аукционе за 2,5 миллиона долларов

Виолончель Ростроповича продали на аукционе за 2,5 миллиона долларов
22:07 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры: Виолончель была изготовлена в 1783 году.

Виолончель, которая принадлежала музыканту Мстиславу Ростроповичу, продана на торгах, устроенных аукционным домом Sothebyʼs в Лондоне, за 1,93 миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов), сообщает "Медуза". Отмечается, что виолончель стала самым дорогим лотом в коллекции предметов из личной коллекции Ростроповича и его супруги Галины Вишневской.

 

Музыкальный инструмент был изготовлен в 1783 году итальянским мастером Джованни Гваданини. Еще одна виолончель из коллекции музыканта работы Санто Серафина, изготовленная в 1741 году, была продана за 610 тысяч фунтов стерлингов (782 тысячи долларов). Общая стоимость лотов коллекции Ростроповича и Вишневской превысила четыре миллиона фунтов стерлингов (более пяти миллионов долларов).

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Аукцион, Музыка, Классика, 2, Музыкальный инструмент, виолончель, Виолончель Ростроповича, 5 миллиона долларов.
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