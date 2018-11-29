Виолончель Ростроповича продали на аукционе за 2,5 миллиона долларов

Новости культуры: Виолончель была изготовлена в 1783 году.

Виолончель, которая принадлежала музыканту Мстиславу Ростроповичу, продана на торгах, устроенных аукционным домом Sothebyʼs в Лондоне, за 1,93 миллиона фунтов стерлингов (2,5 миллиона долларов), сообщает "Медуза". Отмечается, что виолончель стала самым дорогим лотом в коллекции предметов из личной коллекции Ростроповича и его супруги Галины Вишневской.

Музыкальный инструмент был изготовлен в 1783 году итальянским мастером Джованни Гваданини. Еще одна виолончель из коллекции музыканта работы Санто Серафина, изготовленная в 1741 году, была продана за 610 тысяч фунтов стерлингов (782 тысячи долларов). Общая стоимость лотов коллекции Ростроповича и Вишневской превысила четыре миллиона фунтов стерлингов (более пяти миллионов долларов).