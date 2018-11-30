Michelle Andrade представила горячий клип на песню "Hasta La Vista" (Видео)

Певица Michelle Andrade, которая прокомментировала слухи о романе с Иракли Макацария, представила новый клип на песню Hasta La Vista. Видео переносит зрителя в атмосферу популярных латиноамериканских сериалов. Поклонники Michelle становятся свидетелями сцены, где главная героиня делится с мамой историей своей любви, проживая ее вновь в воспоминаниях. По сюжету, страсть и буря эмоций вначале, постепенно меняют свои оттенки – от огненного красного, и утихают к финалу – до чистого белого. Когда отношения только разорваны, душа изранена, но со временем излечивается. Героиня Мишель избавляется от навязчивых мыслей о другом человеке, очищается и подготавливает себя к новой прекрасной истории. "В каждом из нас живет ранимая влюбленная душа и здравый смысл – внутренний голос, который мы не хотим слышать, когда любим. Но именно он, в итоге, оказывается прав. В клипе эту роль играет мое альтер-эго – сильная и уверенная в себе девушка. Переживая историю этих отношений, я все громче слышу ее голос, и нахожу в себе силы сказать Hasta La Vista, открывая сердце новому чувству", – рассказала Michelle Andrade. О своих эмоциях Мишель говорит на языке танца: темпераментные жесты, хлопки и движения из латиноамериканских танцев выражают чувства, которые переполняют героиню. Символично, что съемки клипа проходили во время ее участия в телепроекте "Танцы со звездами". К слову, скоро состоится премьера испаноязычной версии клипа.