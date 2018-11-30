M1 Music Awards 2018: названы все номинанты музыкальной премии

Новости культуры: Составлен полный список номинантов на премию M1 Music Awards, церемония награждения которой состоится 1 декабря.

В Киеве во Дворце Спорта 1 декабря состоится третья церемония награждения M1 Music Awards. Звезды украинского шоу-бизнеса будут бороться за самую желанную награду в мире украинского шоу-бизнеса. Уже объявлен полный список номинантов на престижную премию.

Список номинантов M1 Music Awards 2018 выглядит так:

Номинация "Прорыв года":

– KAZKA

– MARUV

– NIKITA LOMAKIN

Номинация "Хит года":

– NK Настя Каменских - "Тримай" (Lyric Video)

– Antytila / Антитела - "TDME"

– KAZKA - "Плакала"

Номинация "Проект года":

– All stars MOZGI Ent. - Промінь (Lyric Video)

– MONATIK & Надя Дорофеева - "Глубоко…"

– Потап & Олег Винник - "Найкращий день"

Номинация "Dance Parade":

–MONATIK & Надя Дорофеева - "Глубоко…"

– Время и Стекло - "Тролль"

– MARUV & BOOSIN - Drunk Groove

Номинация "Группа года":

– Время и Стекло

– MOZGI

– НЕАНГЕЛЫ

Номинация "Золотой граммофон":

– Олег Винник - "Ты в курсе" (Lyric Video)

– NK Настя Каменских - "Тримай" (Lyric Video)

– Michelle Andrade - Musica

Номинация "Альтернатива":

– THE HARDKISS

– MARUV

– БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Номинация "Червона рута":

– NK Настя Каменських - "Тримай" (Lyric Video)

– Оля Цибульская - "Сукня біла"

– Oleksandr Ponomaryov (Александр Пономарев) - "Найкраща

Номинация "Певец года":

– ALEKSEEV

– Олег Винник

– MONATIK

Номинация ️"Певица года":

– NK Настя Каменских

– Тина Кароль

– Оля Полякова

Номинация️ "Клип года":

– NK Настя Каменских - "#этомояночь"

– Время и Стекло - "Тролль"

– MONATIK & Надя Дорофеева - "Глубоко…"

Напомним, в 2017 году "Певицей года" по версии M1 Music Awards была названа Тина Кароль. В номинации "Прорыв год" победила TAYANNA. "Альтернативой года" во второй раз стала группа The HARDKISS. Макс Барских во второй раз удостоился звания "Певец года".