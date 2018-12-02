Ариана Гранде представила новый клип на песню "Thank you, next" (Видео)

Видеоклип опубликовано 30 ноября на официальном YouTube-аккаунте певицы. В песне Гранде вспомнила своих бывших мужчин: Дэвидсона, Миллера, а также Биг Шона и Рики Альвареса. В видеоклипе Ариана воспроизвела образы главных героинь популярных фильмов: "Дрянные девчонки", "Блондинка в законе", "Добейся успеха" и "Из 13 в 30". Что интересно, в клипе есть момент, где певица листает альбом с фотографиями, на которых изображены ее реальные бывшие. "Почти вышла замуж. И за Пита я так благодарна. Хотела бы сказать спасибо Малькольму. Потому что он был ангелом. Один научил меня любви. Один научил меня терпеть. Другой научил меня боли. Теперь я такая удивительная. Я любила и я потеряла" , – говорится в словах песни. Кроме того, в видео снялись Крис Дженнер, Джонатан Беннет, Элизабет Гиллис, Алекса Лурия, Трой Сиван, Габи Демартини, Дженнифер Кулидж.