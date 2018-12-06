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Четверг, 06.12.2018

Новый клип Арианы Гранде побил все музыкальные рекорды (Видео)

Ранее рекорд по количеству просмотров в 100 миллионов принадлежал певице Adele на культовую песню Hello за пять дней. 25-летняя Ариана Гранде побила ее рекорд, собрав такое же число всего за четыре дня. Поклонники отдали предпочтение новой песне молодой исполнительницы Thank U, Next. Ранее клипы молодой исполнительницы уже били рекорды на отметках пять, десять, пятьдесят миллионов просмотров. Новый клип превысил отметку в один миллион всего за 35 минут, а 60 миллионов всего за один день.
24tv.ua
Фото: Instagram
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Рекорд, Музыка, Клип, Песня, Певица, Ариана Гранде.
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