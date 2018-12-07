Известный певец выпустил сольный клип (Видео)

Новый клип экранизировал молодой режиссер Ярослав Коротков. Для этого понадобилось 20 часов непрерывной работы, около 40 человек на площадке, 16 тонн воды, команда альпинистов и пиротехников. Съемки проходили в конце ноября в одном павильоне, но были разбиты на несколько локаций, среди которых огромный бассейн с водой, специально сконструированное облако и целое "небо" из фонариков. В видео Бабкин находит баланс между внутренним и внешним: с помощью медитации и деталей, что появляются рядом. Сергей рассказывает: "Уже очень близко зимние праздники, а в этом треке есть то особое тепло, идеальное, чтобы укутаться в плед, выпить чего-нибудь горячего и наслаждаться моментом, забыв о суете. Ведь мы, люди, – энергетические частицы большого вселенского потока, остановить который невозможно. Но можно попробовать вытащить себя из него на 10 минут и со стороны понаблюдать за тем, что происходит с нами сейчас, "дихати повільно". Об этом и видео – замечать то, что находится вокруг и присутствовать в моменте. Здесь и сейчас".