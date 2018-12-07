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Пятница, 07.12.2018

Известный певец выпустил сольный клип (Видео)

Новый клип экранизировал молодой режиссер Ярослав Коротков. Для этого понадобилось 20 часов непрерывной работы, около 40 человек на площадке, 16 тонн воды, команда альпинистов и пиротехников. Съемки проходили в конце ноября в одном павильоне, но были разбиты на несколько локаций, среди которых огромный бассейн с водой, специально сконструированное облако и целое "небо" из фонариков. В видео Бабкин находит баланс между внутренним и внешним: с помощью медитации и деталей, что появляются рядом. Сергей рассказывает: "Уже очень близко зимние праздники, а в этом треке есть то особое тепло, идеальное, чтобы укутаться в плед, выпить чего-нибудь горячего и наслаждаться моментом, забыв о суете. Ведь мы, люди, – энергетические частицы большого вселенского потока, остановить который невозможно. Но можно попробовать вытащить себя из него на 10 минут и со стороны понаблюдать за тем, что происходит с нами сейчас, "дихати повільно". Об этом и видео – замечать то, что находится вокруг и присутствовать в моменте. Здесь и сейчас".
lux.fm
Фото: Instagram
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Музыка, Сингл, Клип, Новый клип, Сергей Бабкин.
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