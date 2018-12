Названы самые популярные песни в мире по версии Apple Music

Новости культуры: Песни рэпера Дрейка стали самыми популярными в Apple Music.

Сервис Apple Music подвел итоги уходящего года и назвал самые популярные песни в мире. Самой популярной песней года стала композиция "God's Plan" канадского рэпера Дрейка, который в этом году был признан артистом года по версии сервиса.

В пятерку самых популярных песен вошли "Nice for What" и "In my feelings" того же Дрейка, а также "Rockstar" и "Psycho" рэпера Post Malone.

В Топ-10 песен в мире попали также "I like it" Cardi B Bad Bunny & J Balvin, SAD! XXXTENTACION, "Havana" Камиллы Кабелло, "Look alive" BlocBoy и Ric Flair Drip Offset &Merto Boomin.