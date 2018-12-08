Х-фактор 9 сезон: чего ожидать зрителям в третьем прямом эфире

Новости культуры: Третий прямой эфир "Х-фактор" 9 сезон будет проходить в сопровождении Киевского симфонического оркестра.

В субботу, 8 декабря, на канале СТБ состоится третий прямой эфир шоу "Х-фактор-9". Восемь финалистов выступят на сцене вместе с живым оркестром.

Во время второго эфира проект покинуло не два, а сразу три участника — таков был вердикт судей, хоть им и пришлось для этого нарушить правила. Домой отправились Маргарита Двойненко, Ольга Цепкало и Jazzforacat.

Оставшиеся конкурсанты вместе со своими наставниками усиленно готовят номера и разучивают песни. Они охотно показывают фото из закулисья.

Так, снимком с репетиций поделилась в Instagram Ольга Жмурина. "Наша крутая команда к третьему эфиру готова. Ждете эфир с оркестром? Я — очень", — призналась девушка.

Ребята из ZBSband с юмором сообщили поклонникам, что они готовы “рвать" эфир и оставили для подписчиков послание: "Ждем голосов, и давайте, чтобы мы без нервов прошли дальше".

Марк Савин поделился с фолловерами своими переживаниями: "Репетиции, съемки, а после – ожидание вердикта зрителей. Волнение висит в воздухе и буквально заполняет тебя целиком".

Специальным гостем третьего прямого эфира будет популярная украинская группа KAZKA. Музыканты стали финалистами "Х-фактор-8", а их хит "Плакала" взорвал украинские и мировые чарты.