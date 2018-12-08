Х-фактор 9 сезон: чего ожидать зрителям в третьем прямом эфире

В субботу, 8 декабря, на канале СТБ состоится третий прямой эфир шоу "Х-фактор-9". Восемь финалистов выступят на сцене вместе с живым оркестром.
Во время второго эфира проект покинуло не два, а сразу три участника — таков был вердикт судей, хоть им и пришлось для этого нарушить правила. Домой отправились Маргарита Двойненко, Ольга Цепкало и Jazzforacat.
Оставшиеся конкурсанты вместе со своими наставниками усиленно готовят номера и разучивают песни. Они охотно показывают фото из закулисья.
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Різні та однаково талановиті! А інакше і не буває на шоу #Хфактор! Кого будете підтримувати вже 8 грудня? #Хфактор9 #СТБ
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Гіпнотичні погляди @repolinare @olga_zhmurina @duketimeofficial На що вони натякають? На суботу! На 19:00! Дивись #Хфактор #Хфактор9 #СТБ
Так, снимком с репетиций поделилась в Instagram Ольга Жмурина. "Наша крутая команда к третьему эфиру готова. Ждете эфир с оркестром? Я — очень", — призналась девушка.
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Наша крутая команда к третьему эфиру готова! Ждёте эфир с оркестром? Я очень!!! @xfactorstb #olgazhmurina #xfactor #xfactor9 #olegvynnik #stb #show #concert #stage #music #squareuniverse #squareuniverseband #cover #coverband #liveband #livemusic #ольгажмурина #хфактор #хфактор9 #олегвинник #стб #шоу #сцена #вокал #голос #кавер #кавергруппа #кавербенд
Ребята из ZBSband с юмором сообщили поклонникам, что они готовы “рвать" эфир и оставили для подписчиков послание: "Ждем голосов, и давайте, чтобы мы без нервов прошли дальше".
Марк Савин поделился с фолловерами своими переживаниями: "Репетиции, съемки, а после – ожидание вердикта зрителей. Волнение висит в воздухе и буквально заполняет тебя целиком".
Специальным гостем третьего прямого эфира будет популярная украинская группа KAZKA. Музыканты стали финалистами "Х-фактор-8", а их хит "Плакала" взорвал украинские и мировые чарты.