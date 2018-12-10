"Голос країни 9": названо имя еще одного тренера шоу

Новости культуры: В Youtube вокального шоу "Голос країни" появился новый проморолик, в котором раскрыли личность второго звездного тренера.

Продюсеры девятого сезона "Голосу країни" предложили украинской певице Тине Кароль стать тренером вокального проекта в шестой раз. Напомним, что подопечные артистки дважды становились победителями шоу (Антон Копытин и Александр Клименко).

В промо-ролике Кароль танцует и кокетничает перед зеркалом под трек Димы Монатика "Кружит". Интересно, что и сам Монатик был наставником вокального проекта, однако лишь в его детской версии.

Напомним, что первым судейское кресло "Голосу країни" занял Потап, который плясал на видео под песню Тины. Прослеживается некая тенденция. Похоже, следующим наставником вполне может стать 32-летний Монатик.