Скачать
Четверг, 13.12.2018

Аврил Лавин выпустила трогательный клип на песню "Tell Me It's Over" (Видео)

Канадская певица Аврил Лавин, которая рассказала, как боролась с тяжелой болезнью, порадовала поклонников выпуском нового клипа на трек Tell Me It's Over. Появившись на видеохостинге YouTube всего несколько часов назад, работа исполнительницы уже насобирала более 1,2 миллиона просмотров. В видео Аврил, над которой время не властно, предстает все такой же девчушкой, как в ранних клипах певицы Sk8ter Boi и Complicated. Артистка переживает страстную любовь, ссоры, примирения, поцелуи с актером, который играет ее бойфренда. Напомним, что в сентябре увидел свет первый клип Аврил Лавин на лирическую песню Head Above Water. В видео исполнительница бегала по живописным холмам в белом платье. Премьера видео состоялась в день рождения исполнительницы – 27 сентября, что является символичным. Как ранее рассказывала Аврил, в ее песне говорится о внутренней борьбе певицы и ее связи с Богом.
segodnya.ua
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Музыка, Клип, Видео, Песня, Певица, Avril Lavigne, Tell Me It's Over.
21:17 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь