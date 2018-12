Аврил Лавин выпустила трогательный клип на песню "Tell Me It's Over" (Видео)

Канадская певица Аврил Лавин, которая рассказала, как боролась с тяжелой болезнью, порадовала поклонников выпуском нового клипа на трек Tell Me It's Over. Появившись на видеохостинге YouTube всего несколько часов назад, работа исполнительницы уже насобирала более 1,2 миллиона просмотров. В видео Аврил, над которой время не властно, предстает все такой же девчушкой, как в ранних клипах певицы Sk8ter Boi и Complicated. Артистка переживает страстную любовь, ссоры, примирения, поцелуи с актером, который играет ее бойфренда. Напомним, что в сентябре увидел свет первый клип Аврил Лавин на лирическую песню Head Above Water. В видео исполнительница бегала по живописным холмам в белом платье. Премьера видео состоялась в день рождения исполнительницы – 27 сентября, что является символичным. Как ранее рассказывала Аврил, в ее песне говорится о внутренней борьбе певицы и ее связи с Богом.