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Умерла трехкратная лауреатка "Грэмми" Нэнси Уилсон

Умерла трехкратная лауреатка &quot;Грэмми&quot; Нэнси Уилсон
15:18 Сегодня Телеграф znaj.ua

Новости культуры: Американская джазовая певица Нэнси Уилсон скончалась на 82-ом году жизни.

Певица умерла 13 декабря в в своем доме в Пайониртауне. Перед смертью Уилсон долгое время болела. Точная причина смерти не раскрывается.

Биография 

Нэнси Сью Уилсон  родилась 20 февраля 1937 г. Была американской певицей, чья карьера длилась более пяти десятилетий, с середины 1950-х годов до ее выхода на пенсию в начале 2010-х годов. Она была известна своим синглом "(You Don't Know) How Glad I Am".

Уилсон записала более 70 альбомов и получила три премии Грэмми за свою работу. Во время своей исполнительской карьеры Уилсон назвали лучшей певицей блюза, джаза, R & B, поп-музыки и соула. Она получила много прозвищ, в том числе "Сладкая Нэнси", "Малыш", "Необычная мисс Нэнси" и "Девушка с покрытым медом голосом".

В 1964 году журнал "Тайм" назвал ее наследницей Эллы Фицджеральд. 

 Свою первую статуэтку "Грэмми" артистка получила за сингл "How Glad I Am" в 1965 году. Две другие награды ей вручили за альбомы "R.S.V.P." (Rare Songs, Very Personal) и "Turned to Blue" в 2005-м и 2007 году соответственно. Певица официально завершила музыкальную карьеру в 2011 году.

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