UPark Festival объявил хедлайнеров

Новости культуры: UPark Festival запланирован на 16-18 июля 2019 года.

Организаторы киевского UPark Festival объявили уже всех хедлайнеров фестиваля, который пройдет с 16 по 18 июля на территории Sky Family Park.

Ими станут калифорнийские поп-панки SWMRS с презентацией нового альбома Berkeley's on Fire (16 июля), инди-рокеры Nothing But Thieves (16 июля), британские металкорщики BRING ME THE HORIZON (16 июля), британская группа Pale Waves с дебютным альбомом My Mind Makes Noises (17 июля), американская группа 30 Seconds to Mars с альбомом This Is War, который попал в "Книгу рекордов Гиннеса" самый продолжительный в истории (17 июля), автор хита Human - певец Rag'n'Bone Man (17 июля), автор хита 'Lean On' - испорлнительница MØ и знаменитые британцы The Prodigy со своей новой пластинкой No Tourists (18 июля).

UPark Festival - международный рок-фестиваль, который проходит в Киеве. Организатором события является концертное агентство "Мельница". Первый фестиваль состоялся 6 и 8 июля 2016. Хедлайнерами тогда стали RHCP и Muse, с участием The Kills, Hurts, Poets of the Fall и украинской группы The Hardkiss. Директором фестиваля стал Николай Исидоров, PR-координатор - Леся Клочай.