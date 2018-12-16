Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
В Воздушных силах рассказали подробности об истребителе Су-27
В Воздушных силах рассказали подробности об истребителе Су-27
Митрополит Епифаний назвал кафедральный собор Православной церкви Украины
Назван кафедральный собор Православной церкви Украины
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
Биатлон. Результаты мужской эстафеты в Хохфильцене 16.12.2018
EFA 2018: названы лучшие европейские фильмы уходящего года
EFA 2018: названы лучшие европейские фильмы уходящего года

В Киев приехал культовый британский певец Дэвид Крейг

В Киев приехал культовый британский певец Дэвид Крейг
16:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости культуры: Британский певец Дэвид Крейг прибыл в столицу Украины для выступления в клубе Stereo Plaza.

Сегодня, 16 декабря, культовый британский певец Дэвид Крейг выступит в Киеве. Артист уже прибыл в Украину, где успел пообщаться с украинскими журналистами и опубликовать первое фото из заснеженной столицы.

В блоге Дэвида Крейга появилось фото из Киева. Артист не позировал перед камерой, а взамен показал потрясающий зимний пейзаж: заснеженный Днепр и Пешеходный мост. "Прекрасный Киев", – лаконично подписал фото Дэвид Крейг.

Уже вечером британский певец представит в клубе Stereo Plaza одно из наиболее обсуждаемых DJ-шоу TS5, которое уже покорило Европу. А пока Дэвид Крейг успел дать интервью украинским журналистам. К представителям СМИ певец вышел в черной повседневной одежде, которая придало неформальности встрече.

Концепция шоу TS5 изначально представляла собой работу в Майами. Это была серия вечеринок, которые проводились в течение 5 лет. Дэвид Крейг взял эту концепцию в свое шоу, – перевел комментарий певца Андрей Башкатов.

Культовый артист объяснил, почему назвал проект TS5. По словам Дэвида Крейга, это сокращенное название дома, где проходили вечеринки в Майами – Tower Sweet 5. Чтобы сторонники легче воспринимали это название, авторы проекта решили сократить его до TS5.

Сейчас DJ-шоу Дэвида Крейгапользуется большой популярностью в мире. Однако сам певец утверждает: еще 20 лет назад он писал песни и очень хотел, чтобы они стали хитами, заняв первые ступени радио-чартов. Теперь же главная цель артиста – запись действительно качественной музыки, которая, в первую очередь, нравиться ему, а затем покорит сердца меломанов.

Во время интервью артист вспомнил, как песня "7 days" получила мировую славу, а его имя стало знаменитым. "Я начал писать песни, когда мне было 16 лет, просто записывал слова в блокнот. Был вдохновлённым, любил музыку и играл для себя, не для кого-то. Я никогда не думал, что эта песня осуществит такую поездку по миру. То ощущение я никогда не потеряю", – добавил Дэвид Крейг.

Дэвид Эшли Крейг – британский певец и автор песен. Родился 5 мая 1981 года в Саутгемптоне (Англия). Его отец – гренадец, мать – еврейка. Первые уроки игры на гитаре Дэвиду дал отец, который сам увлекался музыкой и играл в группе Eboney Rockers. Уже подростком Крейг начал сочинять собственные песни, а в 14 лет стал ди-джеем на пиратской радиостанции и в местном клубе. Первый заметный успех – победа на национальном конкурсе с композицией "Я готов". В 2000-м записал сольный альбом "Born To Do It". Первый сингл с этого альбома "Fill Me In" сделал Крейга самым молодым британским музыкантом,из тез кто занял первую строчку национального хит-парада. Один из его великих хитов выполнен в дуэте со Стингом "Rise & Fall" (2003, 2 место в Великобритании).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Певец, Stereo Plaza, Британский певец, Дэвид Крейг, DJ-шоу TS5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2018: традиции и приметы праздника
02 В Пенсионном фонде сообщили, сколько на работающих приходится пенсионеров
03 Далакян - Леброн. Видео боя
04 В Кабмине сообщили, как украинцы смогут использовать сэкономленную субсидию
05 Гороскоп на сегодня, 16 декабря 2018: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украину идет похолодание: синоптики рассказали о погоде 17 декабря
В Украине усилятся морозы
Минсоцполитики с 1 января будет выдавать бэби-боксы по-новому
Выдача бэби-боксов по новым правилам
Новый предстоятель Автокефальной Поместной Православной Церкви: биография
Биография митрополита Епифания
Святой Николай: каким человеком он был в жизни
Святой Николай: каким человеком он был в жизни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь