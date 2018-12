В Киев приехал культовый британский певец Дэвид Крейг

Сегодня, 16 декабря, культовый британский певец Дэвид Крейг выступит в Киеве. Артист уже прибыл в Украину, где успел пообщаться с украинскими журналистами и опубликовать первое фото из заснеженной столицы.

В блоге Дэвида Крейга появилось фото из Киева. Артист не позировал перед камерой, а взамен показал потрясающий зимний пейзаж: заснеженный Днепр и Пешеходный мост. "Прекрасный Киев", – лаконично подписал фото Дэвид Крейг.

Уже вечером британский певец представит в клубе Stereo Plaza одно из наиболее обсуждаемых DJ-шоу TS5, которое уже покорило Европу. А пока Дэвид Крейг успел дать интервью украинским журналистам. К представителям СМИ певец вышел в черной повседневной одежде, которая придало неформальности встрече.

Концепция шоу TS5 изначально представляла собой работу в Майами. Это была серия вечеринок, которые проводились в течение 5 лет. Дэвид Крейг взял эту концепцию в свое шоу, – перевел комментарий певца Андрей Башкатов.

Культовый артист объяснил, почему назвал проект TS5. По словам Дэвида Крейга, это сокращенное название дома, где проходили вечеринки в Майами – Tower Sweet 5. Чтобы сторонники легче воспринимали это название, авторы проекта решили сократить его до TS5.

Сейчас DJ-шоу Дэвида Крейгапользуется большой популярностью в мире. Однако сам певец утверждает: еще 20 лет назад он писал песни и очень хотел, чтобы они стали хитами, заняв первые ступени радио-чартов. Теперь же главная цель артиста – запись действительно качественной музыки, которая, в первую очередь, нравиться ему, а затем покорит сердца меломанов.

Во время интервью артист вспомнил, как песня "7 days" получила мировую славу, а его имя стало знаменитым. "Я начал писать песни, когда мне было 16 лет, просто записывал слова в блокнот. Был вдохновлённым, любил музыку и играл для себя, не для кого-то. Я никогда не думал, что эта песня осуществит такую поездку по миру. То ощущение я никогда не потеряю", – добавил Дэвид Крейг.

Дэвид Эшли Крейг – британский певец и автор песен. Родился 5 мая 1981 года в Саутгемптоне (Англия). Его отец – гренадец, мать – еврейка. Первые уроки игры на гитаре Дэвиду дал отец, который сам увлекался музыкой и играл в группе Eboney Rockers. Уже подростком Крейг начал сочинять собственные песни, а в 14 лет стал ди-джеем на пиратской радиостанции и в местном клубе. Первый заметный успех – победа на национальном конкурсе с композицией "Я готов". В 2000-м записал сольный альбом "Born To Do It". Первый сингл с этого альбома "Fill Me In" сделал Крейга самым молодым британским музыкантом,из тез кто занял первую строчку национального хит-парада. Один из его великих хитов выполнен в дуэте со Стингом "Rise & Fall" (2003, 2 место в Великобритании).