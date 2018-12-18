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Легендарная группа "The Beatles" вернулась на сцену

Легендарная группа &quot;The Beatles&quot; вернулась на сцену
12:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram

Новости культуры: Участники легендарной The Beatles объединились на выступлении в Лондоне.

Участники культовой британской группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр исполнили одну из песен группы в Лондоне, вместе с гитаристом Rolling Stones Ронни Вудом. Об этом сообщает сам Пол Маккартни, он опубликовал фото выступления в сети.

Пол Маккартни ошеломил фанатов, позвав на сцену лондонской O2 Arena знаменитого барабанщика The Beatles Ринго Старра. Музыканты исполнили композицию "Get Back".

Между песнями Маккартни рассказывал анекдоты о Джоне Ленноне и Джордже Харрисоне. На шоу также присутствовали киноактриса Эмма Томпсон, певица Джери Холливелл и музыкант Гарри Стайлс.

 
 
 
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Paul onstage tonight at The O2 in London with @ringostarrmusic and @ronniewood Final show of the year #freshenuptour

Допис, поширений Paul McCartney (@paulmccartney)

Стоит отметить, что в сентябре новый альбом сэра Пола Маккартни "Egypt Station" возглавил хит-парад журнала Billboard - официальный музыкальный чарт США.

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Концерт, Пол Маккартни, The Beatles, Ринго Старр, Выступление, Get Back.
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