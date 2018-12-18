Легендарная группа "The Beatles" вернулась на сцену

Новости культуры: Участники легендарной The Beatles объединились на выступлении в Лондоне.

Участники культовой британской группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр исполнили одну из песен группы в Лондоне, вместе с гитаристом Rolling Stones Ронни Вудом. Об этом сообщает сам Пол Маккартни, он опубликовал фото выступления в сети.

Пол Маккартни ошеломил фанатов, позвав на сцену лондонской O2 Arena знаменитого барабанщика The Beatles Ринго Старра. Музыканты исполнили композицию "Get Back".

Между песнями Маккартни рассказывал анекдоты о Джоне Ленноне и Джордже Харрисоне. На шоу также присутствовали киноактриса Эмма Томпсон, певица Джери Холливелл и музыкант Гарри Стайлс.

Стоит отметить, что в сентябре новый альбом сэра Пола Маккартни "Egypt Station" возглавил хит-парад журнала Billboard - официальный музыкальный чарт США.