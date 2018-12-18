Составлен рейтинг самых прибыльных музыкальных туров 2018 года

Новости культуры: Музыкальный тур британского певца Эда Ширана стал самых прибыльных в 2018 году.

Популярные издания публикуют рейтинги – подводят итоги года. Так, издание Pollstar опубликовал рейтинг самых прибыльных музыкальных туров в 2018 году. Возглавил такой почетный список британский поп-исполнитель Эд Ширан – его мировое турне в поддержку последнего альбома Divide принесло ему 432,4 млн долларов за 4 860 482 проданных билета.

На второй строчке оказалась Тейлор Свифт и ее тур Reputation. Он позволил артистке заработать 345,1 млн долларов после продажи 2 888 892 билетов. Третье место заняли Jay Z и Бейонсе, заработавшие 254,1 млн долларов с продажи 2 169 050 билетов.

Полный список выглядит так:

1. Эд Ширан (432,4 млн долларов, 4 860 482 проданных билета)

2. Тейлор Свифт (345,1 млн долларов, 2 888 892 проданных билета)

3. Jay Z и Бейонсе (254,1 млн долларов, 2 169 050 проданных билетов)

4. Пинк (169,2 млн долларов, 1 285 411 проданных билетов)

5. Бруно Марс (167,6 млн долларов, 1 290 438 проданных билетов)

6. Eagles (166 млн долларов, 964 245 проданных билетов)

7. Джастин Тимберлейк (151 млн долларов, 1 193 365 проданных билетов)

8. Роджер Уотерс (131,3 млн долларов, 1 448 771 проданных билетов)

9. U2 (126,2 млн долларов, 927 034 проданных билетов)

10. Rolling Stones (116,6 млн долларов, 750 914 проданных билетов)

Стоит отметить, что Эд Ширан стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет по версии Forbes. Первое место в рейтинге, опубликованном на сайте издания, заняла участница реалити-шоу и младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер