Популярна украинская группа впервые спела на английском (Видео)

Лирическая композиция получила название "APART". По словам фронтвумен KAZKA Александры Зарицкой, это необычная песня.
Популярна украинская группа KAZKA, которая на M1 Music Awards одержала победу сразу в нескольких номинациях, презентовала первую англоязычную композицию на своем сольном концерте в Киеве.
Лирическая композиция получила название "APART". По словам фронтвумен KAZKA Александры Зарицкой, это необычная песня.
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KAZKA in Kyiv, 12.12.18 Поки пісня «Плакала» розривала хіт-паради, поки частина люду плакали на кухні й ростили фіалки, а решта — з того всього сміялися і жартували, я не встигла збагнути, коли минули більш як два місяці! Квиток ж бо взяла одразу, коли дізналася про концерт) А про нього — в той самий день, коли вперше почула @kazka.band KAZKA запалили! Підспівувала і танцювала)) В цілому ж, глядачі були цілком спокійні і переважно стояли, як вкопані (як можна встояти під ритмічну музику — це загадка для мене)), тож я собі танцювала в кайф і не переймалася інстинктом самозбереження і місією «вижити», як то зазвичай буває на металльових концертах))) Мала місію передати привіт @nikita_budash від @borisspeedy. Сподіваюся, вийшло)) Всіма чакрами посилала ментальні імпульси) А ще, @ralphinana, впізнала твою коліжанку @vasylynatkachuck Все ж, непогану маю пам‘ять на обличчя)) Зняла трошечки на пам‘ять P.S. Під «Свята» танцювалося найзапальніше! #kazka #kazkaband #karmatour #di_concerts
"Она про неземные чувства. О нити самой жизни, объединяющей каждое наше сердце в один узел. И там, где ее концы сойдутся, мы все обязательно встретимся. Без земных тревог и преходящих обид", – говорит артистка.
Среди городов, которые смогут насладиться выступлениями наиболее востребованной молодой украинской группы – Варшава, Вильнюс, Таллинн, Рига, Прага, Филадельфия, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Торонто, Сан-Франциско, Сиэтл.