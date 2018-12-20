Популярна украинская группа впервые спела на английском (Видео)

Новости культуры: В 2019 году музыканты уже запланировали большой тур по Европе и Америке.

Лирическая композиция получила название "APART". По словам фронтвумен KAZKA Александры Зарицкой, это необычная песня.

Популярна украинская группа KAZKA, которая на M1 Music Awards одержала победу сразу в нескольких номинациях, презентовала первую англоязычную композицию на своем сольном концерте в Киеве.

Лирическая композиция получила название "APART". По словам фронтвумен KAZKA Александры Зарицкой, это необычная песня.

"Она про неземные чувства. О нити самой жизни, объединяющей каждое наше сердце в один узел. И там, где ее концы сойдутся, мы все обязательно встретимся. Без земных тревог и преходящих обид", – говорит артистка.

Среди городов, которые смогут насладиться выступлениями наиболее востребованной молодой украинской группы – Варшава, Вильнюс, Таллинн, Рига, Прага, Филадельфия, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Торонто, Сан-Франциско, Сиэтл.