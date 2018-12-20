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Четверг, 20.12.2018
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Популярна украинская группа впервые спела на английском (Видео)

Популярна украинская группа впервые спела на английском (Видео)
14:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: из открытых источников

Новости культуры: В 2019 году музыканты уже запланировали большой тур по Европе и Америке.

Лирическая композиция получила название "APART". По словам фронтвумен KAZKA Александры Зарицкой, это необычная песня.

Популярна украинская группа KAZKA, которая на M1 Music Awards одержала победу сразу в нескольких номинациях, презентовала первую англоязычную композицию на своем сольном концерте в Киеве.

Лирическая композиция получила название "APART". По словам фронтвумен KAZKA Александры Зарицкой, это необычная песня.

  

 
 
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KAZKA in Kyiv, 12.12.18 Поки пісня «Плакала» розривала хіт-паради, поки частина люду плакали на кухні й ростили фіалки, а решта — з того всього сміялися і жартували, я не встигла збагнути, коли минули більш як два місяці! Квиток ж бо взяла одразу, коли дізналася про концерт) А про нього — в той самий день, коли вперше почула @kazka.band KAZKA запалили! Підспівувала і танцювала)) В цілому ж, глядачі були цілком спокійні і переважно стояли, як вкопані (як можна встояти під ритмічну музику — це загадка для мене)), тож я собі танцювала в кайф і не переймалася інстинктом самозбереження і місією «вижити», як то зазвичай буває на металльових концертах))) Мала місію передати привіт @nikita_budash від @borisspeedy. Сподіваюся, вийшло)) Всіма чакрами посилала ментальні імпульси) А ще, @ralphinana, впізнала твою коліжанку @vasylynatkachuck  Все ж, непогану маю пам‘ять на обличчя)) Зняла трошечки на пам‘ять P.S. Під «Свята» танцювалося найзапальніше! #kazka #kazkaband #karmatour #di_concerts

Публикация от Diana (@di.oborska)

"Она про неземные чувства. О нити самой жизни, объединяющей каждое наше сердце в один узел. И там, где ее концы сойдутся, мы все обязательно встретимся. Без земных тревог и преходящих обид", – говорит артистка. 

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Среди городов, которые смогут насладиться выступлениями наиболее востребованной молодой украинской группы – Варшава, Вильнюс, Таллинн, Рига, Прага, Филадельфия, Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго, Торонто, Сан-Франциско, Сиэтл.

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Музыка, Клип, Видео, Песни, Поп-музыка, Смотреть, KAZKA, Музыка 2018, Группа "Kazka".
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