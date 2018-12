Эмма Стоун снялась в клипе Пола Маккартни "Who Cares" (Видео)

Новости культуры: Песня вошла в новый альбом Пола Маккартни Egypt Station, который вышел в сентябре этого года.

Аактрисы выдался насыщенный творческими проектами год. Эмма Стоун представила зрителям свой новый фильм "Фаворитка", который уже претендует на престижные кинопремии. Станцевала в короткометражках издания The New York Times, признавшего ее одной из лучших актрис года. А теперь снялась в музыкальном видео Пола Маккартни на песню Who cares.

Музыкант посвятил новый трек кампании #WhoCaresIDo, направленной на борьбу с буллингом и травлей, от которых страдают подростки. Музыкант рассказал о своих ожиданиях: "Я надеюсь, что дети, пострадавшие от буллинга, посмотрят этот клип, послушают песню и поймут, что все не так плохо. Травле можно противостоять, ее можно высмеивать и можно пережить". В шестиминутном ролике певец сыграл доктора гипнотизера, который помогает героине Эммы Стоун побороть нервозность, тревогу и скептицизм.

Пол погружает Эмму в гипноз и переносит ее в мир грез, где она визуально переживает издевательства от других людей. Ее колют саблями, метают в нее ножи, преследуют и унижают. Но, в конце концов, она принимает посыл песни, которая задает простой вопрос: "Кого волнует, что говорят идиоты?".

Сценарием и режиссурой занялись Брэнтли Гутьеррес и Райан Хеффингтон.