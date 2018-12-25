Рианна подготовила для поклонников музыкальный подарок к Новому году

Новости культуры: Рианна к праздникам приготовила для своих поклонников настоящий подарок – в 2019 году выйдет девятый студийный альбом певицы.

Информация поступила, что называется, из "первых уст": один из фанатов спросил под постом Рианны в Instagram, где она рекламировала новый продукт Fenty Beauty: "Но когда же выйдет альбом, Робин? Может быть известна дата релиза?". На что поп-дива лаконично ответила: "2019".

Больше никаких подробностей о грядущем музыкальном релизе не поступало – не считая интригующих намеков продюсера Рианны Кука Харрелла, заявившего на прошлой неделе, что слушателей ждет "нечто невероятное и потрясающее".

Посмотреть эту публикацию в Instagram #iQuit @fentybeauty Dec. 26 Публикация от badgalriri (@badgalriri) 23 Дек 2018 в 5:23 PST

Напомним, что барбадосская певица выпустила свой последний альбом "Anti" в 2016 году. Последние пару лет Рианна решила посвятить съемкам в рекламных кампаниях и кино.

Самым заметным появлением на больших экранах для 30-летней звезды стала роль Девятки в криминальной комедии "8 подруг Оушена".

Посмотреть эту публикацию в Instagram #BALLERINABLACKOUT @fentybeauty Dec. 26 Публикация от badgalriri (@badgalriri) 22 Дек 2018 в 10:12 PST

В следующем году узнаем, ради чего Рианна хранила трехлетнее молчание. Надеемся, столь долгое ожидание сполна окупится зажигательными и душевными треками.