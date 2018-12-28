Евровидение 2019: стал известен состав жюри Национального отбора Украины

Завершился прием заявок от артистов и музыкальных коллективов на отбор на "Евровидение 2019" от Украины. Кто будет помогать зрителям выбирать представителя Украины на международном песенном конкурсе, читай дальше.
Состав членов жюри национального отбора 2019 уже определен. С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на "Евровидении 2019", будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
Согласно правилам, победители первого этапа национального отбора - Всеукраинского предварительного отбора - будут объявлены на сайтах телеканалов СТБ и UA: Первый не позднее 20 января.
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Склад членів журі Національного відбору-2019 вже визначено. З 9 лютого в прямих ефірах оцінювати виступи учасників і разом з глядачами обирати пісню, яка представить Україну на Євробаченні, будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов. Задоволені рішенням? #eurovision #євробачення #vidbir #vidbir2019
Прямые эфиры национального отбора на "Евровидение 2019" от Украины пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). Музыкальный продюсер отбора - Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.