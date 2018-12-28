Евровидение 2019: стал известен состав жюри Национального отбора Украины

Новости культуры: В Украине определили судей Национального отбора на участие в международном песенном конкурсе "Евровидение 2019".

Завершился прием заявок от артистов и музыкальных коллективов на отбор на "Евровидение 2019" от Украины. Кто будет помогать зрителям выбирать представителя Украины на международном песенном конкурсе, читай дальше.

Состав членов жюри национального отбора 2019 уже определен. С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на "Евровидении 2019", будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Согласно правилам, победители первого этапа национального отбора - Всеукраинского предварительного отбора - будут объявлены на сайтах телеканалов СТБ и UA: Первый не позднее 20 января.

Прямые эфиры национального отбора на "Евровидение 2019" от Украины пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). Музыкальный продюсер отбора - Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.