Скачать
Среда, 02.01.2019
Экс-посол рассказал, когда и какое оружие может получить Украина от США
Экс-посол рассказал, когда и какое оружие может получить Украина от США
Взрыв маршрутки в Магнитогорске: Новые подробности
Взрыв маршрутки в Магнитогорске: Новые подробности
В Англии назвали соперников Джошуа на ближайшие два года
В Англии назвали соперников Джошуа на ближайшие два года
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою, красиві відкритки з Новим роком 2019
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою, красиві відкритки з Новим роком 2019

"Я представлял себе сказочный сюжет": Винник рассказал о создании главного хита

&quot;Я представлял себе сказочный сюжет&quot;: Винник рассказал о создании главного хита
00:04 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Твиттер

Новости культуры: Винник раскрыл секрет создания главного хита - волчица была голодна.

Олег Винник признался, что сначала хотел написать композицию в этническом стиле.

Об этом он рассказал в интервью для одного из украинских изданий.

"Я представлял себе сказочный мультяшный сюжет: голодную волчицу, которая смотрит на луну и думает, что это "буханка", что она вот-вот упадет к ее ногам, и волчица накормит свою семью. Хотелось с одной стороны показать наивное творение, а с другой - спрятана глубокая боль", - пояснил Винник.

Однако позже исполнитель решил немного переделать песню и сделал более форматный вариант текста.

"Уже позже был ошеломлен, когда понял, что песня в какой-то степени стала пророческой и смысл ее показался мне реалистичным, даже фатальным. Моя "Волчица" написана в 2011 году, за три года до тяжелых событий в Украине", - рассказал певец.

Напомним, популярный украинский певец Олег Винник эффектно поздравил своих поклонниц с Новым годом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Хит, Олег Винник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский зовет людей в свою команду (Видео)
02 Горячее фото: американская модель и актриса показала свои формы
03 "Черная Пантера" поразила своей фигурой в купальнике
04 Президент предостерег от консолидации пророссийских кандидатов перед выборами
05 В первый день 2019 года есть потеря на фронте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Новый председатель ОБСЕ посетит Донбасс
Талибан провел переговоры с Ираном
Талибан провел переговоры с Ираном
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Какие сюрпризы готовит погода: прогноз в Украине на 2019 год
Новый год 2019: поздравление в стихах
Новый год 2019: поздравление в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь