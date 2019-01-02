"Я представлял себе сказочный сюжет": Винник рассказал о создании главного хита

Новости культуры: Винник раскрыл секрет создания главного хита - волчица была голодна.

Олег Винник признался, что сначала хотел написать композицию в этническом стиле.

Об этом он рассказал в интервью для одного из украинских изданий.

"Я представлял себе сказочный мультяшный сюжет: голодную волчицу, которая смотрит на луну и думает, что это "буханка", что она вот-вот упадет к ее ногам, и волчица накормит свою семью. Хотелось с одной стороны показать наивное творение, а с другой - спрятана глубокая боль", - пояснил Винник.

Однако позже исполнитель решил немного переделать песню и сделал более форматный вариант текста.

"Уже позже был ошеломлен, когда понял, что песня в какой-то степени стала пророческой и смысл ее показался мне реалистичным, даже фатальным. Моя "Волчица" написана в 2011 году, за три года до тяжелых событий в Украине", - рассказал певец.

Напомним, популярный украинский певец Олег Винник эффектно поздравил своих поклонниц с Новым годом.