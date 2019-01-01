Винник эффектно поздравил своих поклонниц с Новым годом

Популярный певец Олег Винник решил поздравить своих поклонниц с новогодним праздниками. Очевидно, что артист сильно замерз и грел руки.
"Пусть праздник будет уютным и теплым. Какие планы на новогоднюю ночь?" – написал под кадрами артист.
До этого Винник выложил фото, на котором он вообще стоит в одной футболке на морозе, растирая руками снег. На всех снимках заметно, что он до сих пор держит себя в форме, и не удивительно, ведь неоднократно делился секретами правильного питания с фанатами.
Вообще Винник себя старается ни в чем не ограничивать: считает, что "хорошего мужчины должно быть много", но запускать себя тоже не советует никому.