Винник эффектно поздравил своих поклонниц с Новым годом

Новости шоу бизнеса: Олег Винник выложил в Instagram несколько снимков, где изображен в красной футболке и черной расстегнутой дубленке среди заснеженных елок.

Популярный певец Олег Винник решил поздравить своих поклонниц с новогодним праздниками. Очевидно, что артист сильно замерз и грел руки.

"Пусть праздник будет уютным и теплым. Какие планы на новогоднюю ночь?" – написал под кадрами артист.

До этого Винник выложил фото, на котором он вообще стоит в одной футболке на морозе, растирая руками снег. На всех снимках заметно, что он до сих пор держит себя в форме, и не удивительно, ведь неоднократно делился секретами правильного питания с фанатами.

Вообще Винник себя старается ни в чем не ограничивать: считает, что "хорошего мужчины должно быть много", но запускать себя тоже не советует никому.