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Олег Винник признался, какой у него вес

Олег Винник признался, какой у него вес
21:08 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Олег Винник рассекретил свой вес и признался, сколько еще хочет сбросить.

Украинский певец Олег Винник достаточно серьезно занимается спортом. Физической форме 45-летнего исполнителя может позавидовать любой 20-летний бодибилдер.

Олег рассказал, на каком этапе своей жизни решил превратить спортивные тренировки в хобби. "В тот момент, когда я почувствовал, что частые концерты не способствуют поддержанию хорошей физической формы. Напротив, в длительных турах только прибавляется вес. Ненормированный график, неправильное питание, постоянные недосыпы, усталость – как следствие лишние килограммы. Набрав 12 кг я понял: нужно что-то менять, нужно над собой работать. Поэтому сейчас только профессиональный спорт и только с тренером", – признался нам певец.

Олег нам также рассказал, что его максимальный вес составлял 92 килограмма. После усердных тренировок, сейчас исполнитель весит 79 кг, но его цель сбросить вес до 75-ти.

По словам Винника, у него есть и нелюбимые упражнения. "90% спортсменов не любят качать ноги, и я в том числе. Хотя получаю большое наслаждение по окончании таких тренировок", – поделился артист.

Винник также следит за питанием, хотя может позволить себе есть все, но по чуть-чуть. "Даже позволить себе что-нибудь сладкое, за исключением конфет и шоколада. При этом я четко понимаю: чтобы удержать форму, набранные калории нужно потратить. Так сохраняется баланс. Конечно, ограничиваю себя в мучном и стараюсь не есть вредную пищу", – прокомментировал Олег.

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Все по теме:

Питание, Вес, Хобби, Занятие спортом, Украинский певец, Олег Винник.
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