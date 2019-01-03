Умер Крис Кельми: названа предварительная причина смерти

Новости культуры: Российский музыкант Крис Кельми скончался 1 января в возрасте 63 лет.

Советский певец и музыкант Крис Кельми умер в Подмосковье первого января 2019 года.

Об этом сообщают российские СМИ, в частности Федеральное агентство новостей со ссылкой на слова представителей МВД называет причину смерти – остановку сердца.

Как предполагается, это могло произойти из-за злоупотребления алкоголем.

Крис Кельми (настоящее имя – Анатолий Арьевич Кельми – это известный советский и российский певец и музыкант. Он стал автором таких песен, как "Замыкая круг", "Ночное рандеву", "Усталое такси".

Кроме того, он написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах". Кельми был создателем групп "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также участником группы "Автограф".