Популярная украинская музыкальная группа будет участвовать в нацотборе на Евровидение 2019

Новости культуры: Напомним, песенный международный конкурс пройдет в Израиле.

Популярная группа KAZKA подтвердила, что примет участие в национальном отборе на Евровидение-2019. Об этом сказано в официальном Instagram-аккаунте нацотбора. Победитель состязания получит право представить на песенном конкурсе Украину.

"Официально! Группа KAZKA подала заявку на участие в национальном отборе", - отмечено в сообщении.

Известно, что будущий конкурс пройдет в Израиле с 14 по 18 мая текущего года.

Напомним ранее, что TAYANNA рассказала о своем участии в нацотборе "Евровидения 2019".

Поклонников украинской певицы TAYANNA уже давно мучает вопрос о том, будет ли она участвовать в Национальном отборе на "Евровидение 2019". Дело в том, что артистка два года подряд пробовала свои силы в нацотборе, но, к сожалению, не одержала победу.

Отметим, что поклонники любят певицу за искренность в ее песнях. Вот, что о своих композициях говорит сама певица: "Все мои песни – обо мне. Проживая определенный период, я испытываю спектр различных чувств,эмоций и переношу их на лист бумаги, создавая песни, которые находят отклик в душах у многих женщин".