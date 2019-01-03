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Популярная украинская музыкальная группа будет участвовать в нацотборе на Евровидение 2019

Популярная украинская музыкальная группа будет участвовать в нацотборе на Евровидение 2019
16:49 Сегодня Телеграф korrespondent.net Фото: Instagram

Новости культуры: Напомним, песенный международный конкурс пройдет в Израиле.

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Популярная группа KAZKA подтвердила, что примет участие в национальном отборе на Евровидение-2019. Об этом сказано в официальном Instagram-аккаунте нацотбора. Победитель состязания получит право представить на песенном конкурсе Украину.

"Официально! Группа KAZKA подала заявку на участие в национальном отборе", - отмечено в сообщении.

Известно, что будущий конкурс пройдет в Израиле с 14 по 18 мая текущего года.

Напомним ранее, что TAYANNA рассказала о своем участии в нацотборе "Евровидения 2019".

Поклонников украинской певицы TAYANNA уже давно мучает вопрос о том, будет ли она участвовать в Национальном отборе на "Евровидение 2019". Дело в том, что артистка два года подряд пробовала свои силы в нацотборе, но, к сожалению, не одержала победу.

Отметим, что поклонники любят певицу за искренность в ее песнях. Вот, что о своих композициях говорит сама певица: "Все мои песни – обо мне. Проживая определенный период, я испытываю спектр различных чувств,эмоций и переношу их на лист бумаги, создавая песни, которые находят отклик в душах у многих женщин".

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Израиль, Международный конкурс, Нацотбор, KAZKA, Евровидение 2019.
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