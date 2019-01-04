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Распад популярной группы: конфликты в колективе

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Распад популярной группы: конфликты в колективе
09:54 Сегодня Телеграф hochu.ua Фото: instagram.com

Новости культуры: Популярная среди молодежи украинская группа The Erised рассказала о конфликте в коллективе.

Пару дней назад на поклонников украинской группы The Erised обрушилась печальная новость. На официальной странице в Facebook коллектив сообщил о распаде, не указав при этом причину. Однако незадолго до этого в интервью  участники рассказали о конфликтах в коллективе.

Дело в том, что перед Нацотбором на "Евровидение 2018" ребята заявили, что будут выступать как трио в лице Сони Сухоруковой (вокал), Даниила Марина (клавиши) и Александра Люлякина (барабаны). В группе больше не играл Игорь Кириленко (гитара). По словам музыкантов, Кириленко уехал в США на ПМЖ. Но позже гитарист возмутился такому повороту — он утверждал, что его отъезд был временным, связанным с родами первенца. После этого он потребовал от экс-коллег права на название и песни коллектива.

 "Полгода назад он подал заявку на регистрацию торговой марки The Erised. Почти никто из нас об этом не знал. Сейчас Игорь требует от нас 10 тысяч долларов за использование бренда и 35% от прибыли с дальнейших выступлений группы. Но не имеет на это никакого морального права. Все мелодии для песен The Erised придумываю я. Тексты для группы писали наши друзья и постоянный автор Зак Ферум. Игорь приложил руку только к аранжировкам, которые сочинял вместе с Даней", -  прокомментировала ситуацию вокалистка The Erised Соня Сухорукова.

Сам гитарист уверяет, что его выгнали из группы, поэтому он хочет запретить использовать песни своего авторства. При этом Игорь опровергает информацию, которую распространяют его экс-коллеги.

"Мои авторские претензии касаются только тех песен, в создании которых я принимал участие. Таких в репертуаре группы насчитывается 23. И поскольку я уже не являюсь участником The Erised, считаю, что исполнять песни с моим авторством с их стороны будет нечестно. Что касается прав на название The Erised. Заявку на регистрацию торговой марки я подал еще до возникновения конфликта. Тогда никто из участников группы не возражал, чтобы она была зарегистрирована на меня", - объясняет Игорь Кириленко. 

На данный момент Кириленко проживает в США. Он также сотрудничает с проектом LOBODA и играет в составе The Gitas — группы Саши Чемерова, ранее лидера формации "Димна Суміш". Как призналась Сухорукова, участники группы никогда не были против параллельного участия Игоря в других проектах и были готовы сотрудничать с ним удаленно.

"Игорь всегда был фанатом "Димної Суміші", поэтому я посоветовал ему познакомиться с Сашей Чемеровым в Лос-Анджелесе. Никто из нас не против участия Игоря в других проектах. Но зачем обвинять в том, что мы его "слили", если он "слился" сам?", -  продолжил Александр Люлякин. В интервью группа также говорила, что продолжит свое существование и попытается уладить конфликт. В тоже время Игорь заявил, что не вернется в состав бэнда и не понимает, почему его "выгнали".

Однако, судя по последнему официальному заявлению, The Erised не удалось решить проблемы и поэтому они окончательно распались.

 

 

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Все по теме:

Музыка, Распад, Группа, The Erised, Сони Сухорукова, Даниила Марина, Александр Люлякин, Игорь Кириленко.
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