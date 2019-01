Популярного британского певца осудят за плагиат

Новости культуры: Эдварда Ширана, британского поп-музыканта и актёра, обвиняют за копирование сингла Марвина Грэя.

Британского певца Эда Ширана обвинили в плагиате чужой песни в своей композиции Thinking Out Loud. В иске отмечено, что он якобы скопировал песню Марвина Грэя Let's Get It On.

По информации издания, судью не убедили доводы Ширана о том, что две композиции не сильно похожи между собой и сходство состоит лишь в незначительных элементах.

Судья еще не определился, будут ли проанализированы ноты в отделе авторских прав, или сравниваться будут аудиозаписи.

"Помимо определенного сходства между элементами двух композиций, надо отметить, что обычный слушатель может принять эстетический облик этих двух песен за одно и то же", - отмечается в постановлении.

Судья также отклонил ходатайство артиста об упрощенном порядке судебного разбирательства.

